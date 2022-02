Balneari, Gasparri: leggeremo emendamento ma deciderà Parlamento

“Leggeremo il testo dell’emendamento del governo sulle concessioni balneari nella sua versione finale. Ma come abbiamo sempre detto, consapevoli delle sentenze italiane e dei pensieri europei, affronteremo con piena coerenza il dibattito in parlamento, unica sede decisionale. Quello del governo è un emendamento non un editto, una proposta, non un comandamento. Difesa delle imprese italiane, no a colonizzazioni straniere e a infiltrazioni criminali, regole e paletti ben chiari a tutela di aziende e famiglie. Nessun vincolo se non quello di garantire il lavoro italiano. I testi che contano sono quelli che scriveremo non certo altri. Decide il parlamento. Il resto non conta”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri