Balneari, Mallegni: chiesto a Draghi di adottare Golden Power. Turismo bene strategico per economia Italia

“Ho chiesto al Premier Mario Draghi di applicare la Golden Power per il turismo, bene fondamentale e strategico per sistema economico italiano. Siamo molto preoccupati, molti stabilimenti balneari stanno finendo in mano alle multinazionali”.

Così ad AGRICOLAE Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, in merito alla questione aperta sui balneari messi a rischio dalla Bolkestein che, di fatto, rivoluziona oltre 700 chilometri di coste italiane finora gestite da aziende a conduzione familiari o piccole e medie imprese.

“Il turismo rappresenta quasi il 20 per cento del Pil nazionale”, prosegue Mallegni. “La situazione sta precipitando. Occorre approvare il prima possibile il Ddl Concorrenza e fare tutti gli atti delegati. Alcune multinazionali hanno già acquistato stabilimenti balneari”, prosegue Mallegni evidenziando i passi avanti con le modifiche apportate al testo in discussione: “non si parla più di asta ma di ‘procedura selettiva’ che si basa sui titoli, sull’esperienza, sulla gestione e su altri elementi che possono fare la differenza nell’ambito di aggiudicazione”. Ma non solo. Il senatore Forza Italia spiega che “sono stati inseriti gli indennizzi per i gestori che hanno precedentemente investito nelle strutture e ci sono 24 mesi di tempo. Si tratta di passi in avanti enormi”.

Senza contare “il limite del numero delle concessioni e il fatto che i grossi gruppi pubblici non potranno partecipare”, conclude.