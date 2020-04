BALNEARI, SENTENZA TAR DEL VENETO NON SOSTIENE COMPARTO. CENTINAIO: GOVERNO BATTA UN COLPO

entenza Promoimpresa (che aveva valorizzato diversi criteri del tutto disattesi), conducendo ad uno stato dell’arte che penalizza sia i valori economici in gioco che il valore aziendale dell’impresa stessa. Nel pronunciamento del Tar, che pur riguarda un punto di ormeggio e non uno stabilimento balneare, non si coglie il fulcro del ragionamento della Corte, che ritiene la necessità di una valutazione caso per caso e debbano essere disapplicate solo le proroghe automatiche ed indiscriminate. L’assenza di iniziativa del nuovo governo, che non ha in agenda una riforma del settore, genera ulteriore confusione che mortifica la sussistenza del legittimo affidamento per le concessioni balneari. Auspico che, non essendo definitivo, il pronunciamento del Tar del Veneto possa rappresentare una tappa nel dibattito sulla materia, non già l’ennesima penalizzazione di un comparto, come quello balneare, che non chiede elemosina ma solo attenzione e sostegno”.

“La sentenza 218/2020 con la quale il Tar del Veneto avrebbe disapplicato per la prima volta l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, prevista dalla legge 145/2018 al 2033, non tiene conto del confronto avviato con l'Unione Europea quando eravamo al governo, che aveva portato all’estensione, in vista di una complessiva riforma, e scongiurato qualsiasi procedura di infrazione, tantomeno del circostanziato ragionamento della Corte di Giustizia nella s entenza Promoimpresa (che aveva valorizzato diversi criteri del tutto disattesi), conducendo ad uno stato dell’arte che penalizza sia i valori economici in gioco che il valore aziendale dell’impresa stessa. Nel pronunciamento del Tar, che pur riguarda un punto di ormeggio e non uno stabilimento balneare, non si coglie il fulcro del ragionamento della Corte, che ritiene la necessità di una valutazione caso per caso e debbano essere disapplicate solo le proroghe automatiche ed indiscriminate. L’assenza di iniziativa del nuovo governo, che non ha in agenda una riforma del settore, genera ulteriore confusione che mortifica la sussistenza del legittimo affidamento per le concessioni balneari. Auspico che, non essendo definitivo, il pronunciamento del Tar del Veneto possa rappresentare una tappa nel dibattito sulla materia, non già l’ennesima penalizzazione di un comparto, come quello balneare, che non chiede elemosina ma solo attenzione e sostegno”.