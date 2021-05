Banca Mps al fianco di Cia Puglia per supportare il comparto agroalimentare

Banca Monte dei Paschi di Siena e la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) della regione Puglia hanno siglato un accordo, dedicato a tutti gli imprenditori associati, che mira a garantire un supporto concreto al comparto agroalimentare pugliese, in termini di accesso al credito agrario di breve, medio e lungo termine e ad altri finanziamenti ad indirizzo specifico. L’obiettivo è quello di sostenere la figura dell’imprenditore agricolo e dei suoi collaboratori, affinché le imprese del settore, in risposta al periodo di incertezza scaturito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, possano beneficiare di un maggiore sostegno e fungere da stimolo per la graduale ripartenza economica del Paese.

L’accordo nasce dalla necessità di tutelare le imprese del settore primario attraverso un pacchetto di misure specifiche e prevede diverse tipologie di finanziamento tra cui i finanziamenti ad indirizzo specifico, che a loro volta includono impianto e reimpianto di colture arboree, invecchiamento vini, conversione al biologico.

A dimostrazione dell’attenzione che da sempre la Banca riserva al settore Agrifood, è stato recentemente lanciato il progetto MPS Agroalimentare, volto a fornire alle imprese agroalimentari opportunità di crescita tramite soluzioni mirate che accompagnano le imprese in un percorso di transizione sostenibile. Altro strumento messo a disposizione è quello del ‘pegno rotativo’, che ha consentito agevolazioni sugli investimenti già a molte aziende del settore vitivinicolo e che è diventato argomento centrale anche del nuovo corso formativo online che Banca Mps ha dedicato ai tecnici di CIA Puglia e che consentirà a tutte le aziende agricole la possibilità di confrontarsi, in ogni sede Cia, con un “agro-istruttore” in grado di fornire le prime risposte utili per ogni singola esigenza. Il corso di formazione ha offerto ai numerosi tecnici dell’associazione intervenuti l’opportunità di affrontare tematiche di varia natura: dai prodotti offerti dalla Banca alla Finanza Agevolata (MPS Agevola +) ed alle principali misure agevolative nazionali e locali), fino a giungere allo strumento innovativo dell’Agro-Istruttoria, nato per facilitare la valutazione delle aziende agricole, in particolare quelle in contabilità semplificata.

“È strategico costruire alleanze tra imprese agricole e sistema bancario non solo per sostenere la crescita di tutto il sistema, ma soprattutto per ribadire la forza dell’agricoltura quale volano dello sviluppo dei territori, alla vigilia di appuntamenti fondamentali per il futuro del settore quale la riforma della Pac e la nuova programmazione del Psr”, sottolinea il Presidente di Cia Puglia, Raffaele Carrabba.

“Banca Mps è da sempre vicina alle esigenze delle imprese agroalimentari e ha deciso di fornire un sostegno mirato e puntuale che vada a soddisfare le necessità di tutti gli imprenditori agricoli pugliesi affiliati a CIA – spiega Paolo Pandolfi, General Manager Area Territoriale Sud e Sicilia di BMPS –. Banca Mps impiega da sempre il proprio impegno per tutelare e valorizzare le imprese agricole, leva fondamentale dell’intero tessuto economico del Paese, auspicando una rapida ripresa delle loro attività, anche attraverso strumenti innovativi, contribuendo allo sviluppo dell’economia locale”.