Banco BPM si aggiudica la gestione del servizio di cassa della Fondazione Enpaia

Banco BPM si è aggiudicato per i prossimi 3 anni il servizio di cassa ed i servizi bancari in favore della Fondazione ENPAIA, l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura.

Banco BPM, terzo gruppo bancario italiano è presente con circa 1.500 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale ed effettua la gestione di oltre 1.200 servizi di Tesoreria e Cassa di Regioni, Aziende Ospedaliere, Università, numerosissimi Enti Locali, scuole e altre importanti realtà pubbliche Italiane ed internazionali. Il Banco BPM ha forte interesse a cooperare con Controparti Pubbliche, siano esse Enti Pubblici, Enti Locali, Enti Strumentali o Partecipate e soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

L’ENPAIA è una Fondazione di diritto privato che assicura la previdenza e l'assistenza obbligatoria, nell'ambito del disposto dell'art. 38 della Costituzione, che in veste privatistica, ancorché vigilata, gestisce le forme di previdenza obbligatoria e complementare (Fondo T.F.R., Assicurazione infortuni e Fondo di previdenza) a favore degli iscritti.

«Enpaia – spiega il Presidente della Fondazione, Giorgio Piazza – in un’ottica di efficientamento ed ampliamento dei servizi agli iscritti ha deciso di rinnovare la gestione del servizio di tesoreria e cassa attraverso un bando di gara rivolto ad istituti bancari di rilievo nazionale e riconosciuta esperienza. Il Banco BPM, Istituto di credito di primaria importanza, da questo punto di vista garantisce tutte le esigenze della Fondazione a cominciare dalla gestione dei pagamenti degli iscritti anche attraverso la piattaforma PagoPa, adottata dalla nostra Fondazione a seguito della sentenza n. 1931/2021 del Consiglio di Stato. La collaborazione con il nuovo partner bancario – aggiunge Piazza – consentirà ad Enpaia di ottimizzare le attività di raccolta e gestione delle risorse e nello stesso tempo di migliorare i servizi agli iscritti in modo da supportare il settore agricolo in una fase di ripresa, di cui già si vedono i primi segnali, che dovrà necessariamente essere persistente e duratura per dare un contributo significativo alla crescita economica e sociale del Paese».

Banco BPM che già cura il servizio di cassa per altri importanti enti previdenziali, è particolarmente soddisfatto dell’acquisizione del servizio di tesoreria e cassa per ENPAIA: «È per noi una grande soddisfazione e motivo di orgoglio l'esserci aggiudicati il servizio di cassa dell’ENPAIA – afferma Francesco Minotti, Responsabile Istituzionali, Enti e Terzo Settore di Banco BPM – anche perché gli Enti Previdenziali possono contribuire alla ripartenza del nostro Paese con investimenti in economia reale, in un momento storico in cui è fondamentale attivare le risorse per il futuro. Una collaborazione – aggiunge Minotti – che rappresenta la conferma dell'impegno attivo e costante di Banco BPM nei confronti dei principali enti previdenziali italiani, soprattutto consapevoli di come l’agricoltura e tutto l’indotto rappresentino un settore strategico sul quale bisogna investire fortemente».

Banco BPM, tra l’altro, è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2015 per la “Gestione dei Servizi di Tesoreria e Cassa e finanziamenti alla Pubblica Amministrazione” e opera in questo campo grazie a una struttura specializzata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e alle loro partecipate. I prodotti e servizi offerti agli enti pubblici costituiscono un ambito cui il Gruppo Banco BPM pone da sempre una grande attenzione, proponendo soluzioni dedicate alle specifiche esigenze del settore per contribuire allo sviluppo dei territori di insediamento storico.