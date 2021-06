Bando Agro-social, Fronteddu (JTI): vincere la sfida della sostenibilità e della diseguaglianza

“Questa è il secondo appuntamento per questo progetto Agro-social seminiamo valore. Siamo orgogliosi di questa iniziativa perché ci permette di valorizzare il capitale umano dell’agricoltura italiana. Vogliamo rafforzare il senso di comunità, che ci permetterà di ripartire dopo la crisi pandemica. Per questo abbiamo deciso di continuare questa collaborazione con Confagricoltura, perché crediamo nel concetto di fare squadra, per vincere la sfida della sostenibilità per combattere le diseguaglianze: è possibile farlo con il dialogo tra istituzioni, territori e aziende. I vincitori dell’anno scorso sono solo alcuni esempi di come l’inclusione sociale ed impresa possano coesistere e generare valore. Stiamo vivendo una difficile fase di ricostruzione per la nostra economia e la competitività del paese. Il PNRR è un’occasione unica per rilanciare il green e l’occupazione. In oltre 15 anni di investimenti abbiamo creato uno scambio virtuoso con tutti gli interlocutori, ma i prossimi mesi ci vedranno impegnati in diverse iniziative: non esiste crescita economica senza una crescita sociale e ambientale”. Così Lorenzo Fronteddu, direttore di JTI Italia, in occasione della presentazione del nuovo bando Agro-Social 2021 organizzato in collaborazione con Confagricoltura.

