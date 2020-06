BARBARO, LEGA: GOVERNO CHIARISCA FUTURO AIG

"Ho scritto ai Ministri per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle le Politiche Giovanili e lo Sport perché intervengano sul rischio di chiusura definitiva dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), fondata nel 1945. Nonostante l’impegno del Governo, assunto lo scorso dicembre, al momento non c'è traccia di interventi per salvaguardare le funzioni di un ente (e i relativi posti di lavoro nonchè le numerose proprietà) la cui rete di strutture, la distribuzione e il radicamento in ogni regione italiana svolgono un prezioso ruolo sociale ed educativo, oltre ad essere opportunità di conoscenza del nostro Paese. Il governo dia quindi risposte certe e rapide, per non sperperare un patrimonio riconosciuto di crescita culturale e coesione sociale".

