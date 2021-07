Bastacinghiali, politica e istituzioni con la Coldiretti

Sindaci, presidenti di regione, parlamentari, segretari di partito e Ministri delle diverse forze politiche sono scesi in campo a sostegno della mobilitazione della Coldiretti per difendere agricoltori e cittadini dall’assedio di 2,3 milioni di cinghiali che distruggono le produzioni alimentari, devastano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone.

Al termine della manifestazione che ha coinvolto decine di migliaia di persone in tutti i capoluoghi di regione, a partire da Montecitorio a Roma, il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha annunciato che la struttura di palazzo Chigi ha garantito che appena arriverà la proposta del ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli sarà resa immediatamente operativa. “La fauna selvatica è di proprietà dello Stato e lo Stato non può creare danni ai privati

- ha affermato nel suo intervento il ministro Patuanelli che ha spiegato:” questa situazione non può continuare e il problema non sono i risarcimenti “i danni non ci devono essere”. Lo Stato deve fare la sua parte e io garantisco il massimo impegno per dare risposte che voi agricoltori avete diritto ad avere da parte dello Stato”. Il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Renato Brunetta, ha assicurato di porre al Consiglio dei ministri la questione dell’emergenza cinghiali, perché è un problema prioritario: non è possibile buttare gli investimenti. Il ministro ha detto che occorre garantire l’equilibrio della natura che vuole dire controllo e rispetto e noi “agricoltori ha aggiunto ricordando di essere iscritto alla Coldiretti- siamo più ambientalisti degli ambientalisti da salotto.

Un impegno importante è necessario anche a livello regionale dove la Coldiretti ha chiesto un coordinamento stretto con lo Stato per operare in modo risoluto nell’attuazione delle misure previste per il controllo e il contenimento dei cinghiali, con il coinvolgimento di agricoltori, guardie venatorie, polizia municipale e cacciatori abilitati, con il coordinamento delle Prefetture, l’estensione del calendario venatorio e l’assegnazione nel circuito locale o in beneficienza delle carni degli animali prelevati.

