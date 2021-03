Bat presenta i suoi nuovi ambiziosi obiettivi ambientali nell’Esg report 2020

British American Tobacco (BAT) ha annunciato il suo impegno per ottenere la carbon-neutrality di tutta la propria filiera entro il 2050. Questo importante proposito è evidenziato all’interno dell’ESG Report di BAT, il quale mostra i significativi progressi nel raggiungimento dei suoi obiettivi verso l’ambiente, la società e a livello di governance.

Nel 2020, BAT ha annunciato la sua ambizione di diventare un’azienda carbon-neutral per quanto riguarda le emissioni derivanti dalle sue attività commerciali entro il 2030. Con l’annuncio di questo suo nuovo impegno, l’azienda aggiunge ai suoi obiettivi anche l’eliminazione delle emissioni prodotte in tutta la sua filiera. Un proposito che si aggiunge al già esistente impegno di BAT sia con i propri fornitori, in materia di sensibilizzazione al cambiamento climatico, sia con gli agricoltori a contratto, verso l’adozione di tecniche agricole a minore intensità di carbonio.

Avendo raggiunto in anticipo il suo precedente obiettivo in termini di riciclo dell’acqua, BAT ha anche annunciato di voler aumentare ulteriormente la quantità di acqua riciclata del 30% entro il 2025. Per lo stesso anno, BAT mira anche ad avere, nel 100% dei suoi siti di produzione, la certificazione “Alliance for Water Stewardship” (AWS), un importante riconoscimento indipendente che contribuisce ad accreditare l’impegno dell’azienda in questo ambito.

BAT ha intrapreso il suo viaggio verso una maggiore sostenibilità oltre 20 anni fa. A marzo 2020, ha annunciato importanti nuovi obiettivi ESG, nell’ambito della sua strategia volta a dare vita a un futuro migliore, “A Better Tomorrow™”. Secondo l’ultimo rapporto ESG di BAT, l’azienda ha compiuto significativi progressi, tra cui:

Aumento del numero di consumatori di prodotti BAT non soggetti a combustione di 3 milioni, fino a 13,5 milioni di consumatori a fine 2020

a fine 2020 Aumento delle entrate derivanti dalle cd New Categories di BAT (che includono prodotti da vaping, a tabacco riscaldato e modern oral) del 15%, nel 2020, rispetto al 2019

cd (che includono prodotti da vaping, a tabacco riscaldato e modern oral) nel 2020, rispetto al 2019 Aumento dell’uso di energia rinnovabile del 26% (+ 10% rispetto allo scorso anno) e riduzione del 30% delle emissioni di carbonio complessive dal 2019

(+ e Riduzione del prelievo idrico di quasi l’11% dal 2019

dal 2019 Realizzazione di 38.000 sessioni di formazione sui diritti umani , con più di 390.000 presenze su tutta la filiera

, con più di 390.000 presenze su tutta la filiera Raggiungimento del 38% di presenza femminile nei ruoli dirigenziali su scala globale

Jack Bowles, Chief Executive di BAT, ha dichiarato: “Siamo in un momento cruciale della nostra trasformazione e siamo impegnati nella creazione della nostra impresa del futuro. Questo Report dà una visione chiara e trasparente dei nostri progressi e delle nostre accresciute ambizioni in questo ambito. Continuiamo a perseguire l’eccellenza in tutte le aree ESG di ambiente, società e Governance e siamo orgogliosi di annunciare il nostro nuovo impegno ad espandere il nostro obiettivo di carbon-neutrality, fino ad includere la totale eliminazione delle emissioni entro il 2050”.

“BAT continua il suo percorso volto alla costruzione di un futuro migliore per tutti, A Better Tomorrow™, sia consentendo ai consumatori maggiore libertà decisionale, incoraggiando la possibilità di scegliere e passare a prodotti scientificamente comprovati come a rischio ridotto**, sia proteggendo l’ambiente, rispettando i diritti umani e investendo nel talento. In definitiva, la nostra ambizione è quella di ridurre l’impatto del nostro business sulla salute e realizzare un impatto ambientale e sociale positivo”.

Gli sforzi di BAT nell’ambito della sostenibilità e il suo grande impegno verso il raggiungimento di standard sempre più elevati hanno permesso all’azienda di ricevere importanti riconoscimenti indipendenti. Fra questi, l’inclusione per 19 anni di seguito nel Dow Jones Sustainability Index (unica azienda di tabacco ad essere inserita nel prestigioso World Index nel 2020), l’ottenimento della performance ESG “BBB” dall’agenzia di rating MSCI e l’inserimento nel rating A dell’agenzia CDP, sempre in termini di performance ESG.

Per maggiori informazioni consultare i seguenti link:

British American Tobacco (BAT) Italia

BAT Italia è parte del Gruppo British American Tobacco, fondato nel 1902, con sede a Londra.

L’azienda, leader mondiale nei beni di largo consumo con un portafoglio prodotti multi-category, è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, riducendo il suo impatto ambientale e quello della propria attività sulla salute, offrendo ai propri consumatori, fumatori adulti, il più ampio portafoglio di prodotti alternativi a potenziale rischio ridotto a base di nicotina.

BAT, nominata per il 19° anno consecutivo Sustainability Leader, è stata l’unica azienda del suo settore ad essere inserita nel prestigioso Dow Jones Sustainability World Index.

Con circa 400 dipendenti, oggi BAT Italia è alla guida del cluster SEA – Southern Europe Area che include, oltre al nostro Paese, anche Cipro, Grecia, Israele, Malta, Portogallo, Spagna, Isole Canarie, Andorra e Gibilterra, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia, Macedonia del Nord, Kosovo e Albania.

BAT Italia ha ricevuto il premio Minerva Federmanager ‘Azienda di eccellenza per la leadership femminile’, per essersi distinta nel campo della parità di genere grazie a politiche volte a garantire pari opportunità, riconoscimenti di carriera e una cultura di empowerment al femminile.

Nel 2021, inoltre, BAT Italia ha ottenuto per il decimo anno consecutivo la certificazione “Top Employer Italia”. BAT ha ottenuto anche la certificazione Top Employer Europe 2021, riconosciuta solo alle multinazionali certificate in almeno 5 Paesi europei, insieme a quella Top Employer Global.

Il portafoglio strategico dell’azienda è costituito da diversi marchi globali di sigarette tradizionali – in Italia è presente con diversi brand internazionali tra cui Rothmans, Lucky Strike, Vogue, Dunhill, Kent, e nazionali, come MS – completato da una vasta e crescente gamma di prodotti non soggetti a combustione, le cosiddette New Categories a potenziale rischio ridotto di BAT. Queste comprendono prodotti da vaping, le cd sigarette elettroniche, che includono in Italia marchi come Vuse e Vype; prodotti a tabacco riscaldato come glo™, il dispositivo di ultima generazione che grazie all’esclusiva Induction Heating Technology™ scalda rapidamente il tabacco fino ad una temperatura di 260°, senza bruciarlo; e prodotti per uso orale denominati Modern Oral (attualmente non distribuiti in Italia) che includono sacchetti di nicotina senza tabacco a base di nicotina. Nel portfolio internazionale di BAT vi sono poi anche prodotti orali tradizionali come lo snus e il tabacco da fiuto.

L’azienda continua a sostenere con chiarezza che le sigarette tradizionali soggette a combustione comportano seri rischi per la salute e l’unico modo per evitarli è non iniziare o smettere di fumare. BAT incoraggia coloro che altrimenti continuerebbero a fumare a passare completamente ad alternative al fumo che siano scientificamente comprovate come a rischio ridotto. L’ambizione di BAT è di avere su scala globale 50 milioni di consumatori dei suoi prodotti non soggetti a combustione entro il 2030. BAT impiega oggi oltre 53.000 persone, opera in più di 180 mercati e ha stabilimenti in 43 paesi in tutto il mondo.

Grazie alla forte connotazione di azienda dai fondamenti italiani ma dal respiro internazionale, BAT Italia ha assunto un ruolo di grande valore strategico per il sistema economico nazionale e concorre in modo significativo alla crescita dell’economia italiana, contribuendo con circa 3 miliardi di euro l’anno alle entrate erariali dello Stato.

BAT è quotata alla Borsa di Londra. Nel 2020, il Gruppo ha generato ricavi per 25,8 miliardi di sterline e profits from operations per 9,9 miliardi.