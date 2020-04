BATTISTONI, FI: DA BELLANOVA SOLO PROCLAMI. NON C’E PIU TEMPO OGNI GIORNO AUMENTANO DANNI A SETTORE AGROALIMENTARE

"L'informativa del ministro Bellanova è stata la rappresentazione di una fotografia sfocata dell'Italia. Ciò di cui ha bisogno il comparto arriverà, si spera, presto, ma sarebbe dovuto essere già qui". Così il senatore Francesco Battistoni, responsabile Agricoltura di Forza Italia, commentando l'intervento del ministro delle Politiche Teresa Bellanova in aula del Senato. Battistoni parla di provvedimenti rispetto ai fondi di ristoro per i danni da cimice asiatica e cambiamenti climatici che potevano già essere operativi, se solo questa maggioranza avesse accolto gli emendamenti della minoranza. Parliamo dell'importante problema di mancanza di manodopera, per cui, questa emergenza rischia di essere una scusa per aprire a nuovi permessi agli stranieri, anziché l'occasione per milioni di cittadini in difficoltà, quali studenti e pensionati di poter dare il loro contributo e avere la dignità di un lavoro". "Non c'è più tempo, ogni giorno che passa i danni per il comparto agricolo aumentano, per colpa di questo governo che verrà ricordato come 'il governo del poi'. L'agricoltura ha i suoi tempi, quelli della natura, che poco hanno a che fare con i tempi delle garanzie dello Stato per i prestiti o le deroghe: c'è bisogno di liquidità per le nostre imprese agricole, già oggi, per questo l'accesso al credito dovrebbe essere gestito da Ismea e non dal Sace, che non ha i tecnici competenti, così come andrebbe eliminato il limite dei sei anni, davvero troppo pochi per questo comparto". "Così come c'è bisogno di interventi per il settore agrituristico che già in questi due mesi ha perso molto e che rischia di non poter recuperare; pensiamo, infatti, che sia stato un grave errore impedire la deducibilità delle spese nelle strutture ricettive fino a dicembre 2020, che avrebbe dato una spinta forte e reale a questo mercato che, purtroppo, non potrà contare, nel breve termine, sul turismo straniero".

