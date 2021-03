Battistoni (Mipaaf): “Buon lavoro a nuovi dirigenti di Forza Italia. Il merito sempre premiato”

Bene anche la nomina di Alessandra Gallone al dipartimento formazione, un settore che è sempre stato a cuore a Forza Italia e che ha rappresentato un tassello importante per la crescita della nostra classe dirigente. Un grande in bocca ad Alessandro Cattaneo, investito dell'incarico di capo dei dipartimenti azzurri, un ruolo importante in questa fase di governo, e a Giuseppe Mangialavori come commissario regionale di Forza Italia in Calabria, una Regione dove in cui ci attende un'importante sfida elettorale. Ringrazio l'onorevole Giorgio Mulè per il grandissimo lavoro svolto fino ad oggi alla guida dei dipartimenti, con un'attività impeccabile e molto significativa a supporto di tutta l'azione legislativa.

