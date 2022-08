Battistoni (Mipaaf): Bene Antitrust, no ad azioni di disinformazione della salubrità dei cibi e delle bevande

Desidero complimentarmi con l’Antitrust, che ha obbligato le società GS spa, Carrefour Italia e Iterdis ad inserire un’avvertenza di precisazione relativa al Nutriscore da loro adottato in Italia. Grazie a questo intervento, sul packaging dovrà essere scritto che il sistema a semaforo è “sviluppato su valutazioni scientifiche non universalmente riconosciute e condivise”.

In questi mesi, come governo, ci siamo battuti fortemente, in ogni sede istituzionale, contro il sistema di etichettatura di ideazione francese, assolutamente penalizzante del nostro sistema agroalimentare. Il Nutriscore, infatti, è un meccanismo perverso che ha la sola funzione di disinformare il consumatore e di favorire prodotti ultralavorati, rispetto agli altri, tra i quali quelli di origine controllata come come DOP, IGP, STP e PAT.

Per questo, il Mise, ha lanciato il sito sul Nutrinform battery, il sistema di etichettatura italiano, che ha alla base un solido studio scientifico, e per il quale faremo la nostra battaglia in Europa.

Così, in una nota, il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf