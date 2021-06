Battistoni (Mipaaf): “Italia tra i leader mondiali per produzione kiwi. Lavoriamo per migliorare gestione del rischio”

“Nel Dl sostegni 2 abbiamo stanziato 105 milioni di euro per l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale previsto dal d. lgs. 102 del 2004; si tratta di un primo passo necessario per ristorare i danni a produzioni, strutture e impianti produttivi delle aziende colpite dalle gelate e brinate dell'aprile 2021, che hanno compromesso tantissime produzioni ortofrutticole, specie al centro ed al nord Italia”. Così il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali nel suo intervento ai lavori della tavola rotonda sulla gestione del rischio nella Filiera dell’Actinidia, organizzato dal Mipaaf attraverso Ismea. “Annovero – ha ricordato il sottosegretario con delega all’ortofrutta –, tra le cose positive, la battaglia che stiamo conducendo in Europa per la nuova PAC relativamente all'aumento dall'1 al 3% della dotazione nazionale per pagamenti diretti per la gestione del rischio climatico. Se andrà in porto, sarà un risultato significativo, che ci permetterà di affrontare i prossimi anni con più marginalità di ristoro” “L’Italia – ha concluso Battistoni –, con oltre 520 mila tonnellate e quasi 25 mila ettari coltivati, di cui 6500 a biologico, è il terzo produttore mondiale di kiwi, dietro soltanto alla Cina ed alla Nuova Zelanda. Questi dati fanno parte del nostro patrimonio agricolo, sarà nostro compito tutelare queste produzioni mettendo gli agricoltori nelle condizioni di poter lavorare al meglio”

