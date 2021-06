Bayer ha annunciato il lancio europeo del programma globale di decarbonizzazione “Carbon Initiative”

Oggi, Bayer ha annunciato il lancio europeo della sua Carbon Initiative globale. L'obiettivo principale è la decarbonizzazione della catena del valore alimentare concentrandosi sulle attività degli agricoltori per un sistema alimentare più resiliente e sostenibile. Riunisce gli agricoltori e gli attori della catena del valore alimentare per esplorare le future strutture di ricompensa per gli agricoltori che attuano nuove pratiche di riduzione del carbonio, contribuendo così agli obiettivi del Green Deal della Commissione europea. Il nuovo European Carbon Program riconosce il ruolo fondamentale che i coltivatori e la loro terra possono svolgere nel contribuire a creare impatti ambientali positivi e duraturi ed è parte integrante degli impegni di sostenibilità di Bayer, specificamente mirati a ridurre le emissioni di gas serra (GHG) nei campi del 30% entro il 2030.

"Il nostro Carbon Program contribuisce attivamente allo sviluppo delle attività di carbon farming in Europa lavorando direttamente con gli agricoltori nel loro ruolo di produttori primari e coinvolgendo le aziende in tutta la catena del valore alimentare. Questa collaborazione a livello di catena del valore alimentare aiuterà a decarbonizzare il sistema alimentare europeo in un modo che funziona per gli agricoltori, l'ambiente e i consumatori", ha detto Lionnel Alexandre, Carbon Business Venture Lead per Europa, Medio Oriente e Africa presso Bayer Crop Science. "L'idea principale è quella di premiare i coltivatori che adottano pratiche agricole intelligenti per il clima, come l'uso di colture di copertura, la riduzione della lavorazione del terreno, la rotazione delle colture e l'applicazione precisa dell'azoto. Queste attività sequestrano il carbonio nel suolo e allo stesso tempo migliorano la salute del suolo, la resilienza e la produttività, oltre a limitare le emissioni."

Per supportare queste operazioni, Bayer svilupperà uno strumento digitale che permetterà agli agricoltori di richiedere ricompense basate su dati accurati e verificati. Sarà conforme agli attuali standard sulla privacy dei dati e sarà affidabile e semplice da utilizzare per ogni agricoltore. Questa soluzione digitale di monitoraggio, rendicontazione e verifica (MRV) si basa sulla piattaforma agricola digitale leader del settore della Bayer, Climate FieldViewTM.

I 27 agricoltori partecipanti, provenienti da sette paesi, stanno contribuendo collettivamente con circa 500 ettari di terreno delle loro aziende agricole con sede in Francia, Spagna, Belgio, Danimarca, Germania, nonché Ucraina e Regno Unito. Al centro dell'European Carbon Program c'è la pratica della co-creazione: gli agricoltori, gli esperti della Bayer e gli attori della catena del valore alimentare lavorano insieme in un laboratorio di carbon farming dove possono testare congiuntamente le attività e generare insegnamenti. Sono in corso discussioni con diversi trasformatori e rivenditori di prodotti alimentari, che dovrebbero unirsi al Carbon Program entro la fine dell'anno.

Dopo aver stabilito l'attuale contenuto di carbonio nelle terre degli agricoltori partecipanti come linea di base per il progetto, gli agricoltori implementeranno pratiche di agricoltura intelligente per il clima come l'uso di colture di copertura e la riduzione della lavorazione del terreno. Questa implementazione di nuove pratiche sarà continuamente monitorata e migliorata. Gli insegnamenti e le ulteriori intuizioni acquisite dai partner del progetto che partecipano da tutta la catena del valore alimentare informeranno la progettazione e l'implementazione di uno strumento MRV digitale accurato e affidabile. Il programma dovrebbe fornire questa nuova soluzione digitale nei prossimi tre anni, mentre la sua implementazione all'interno di Climate FieldViewTM è prevista per il terzo anno.

"Una struttura intatta del suolo e la gestione della materia organica del suolo sono decisive per assicurare il mio reddito", ha detto Stefanie Peters, Agro-Farm GmbH Nauen e parte della rete Bayer ForwardFarm. "Secondo me, il carbon farming, il sequestro del carbonio nel suolo, può dare un grande contributo in questo senso. Non vedo l'ora di lavorare con diversi partner all'interno del programma carbonio della Bayer".

Il lancio europeo fa parte della Global Carbon Initiative dell'azienda, lanciata negli Stati Uniti e in Brasile nel luglio 2020. In questi paesi, Bayer è la prima azienda agricola ad offrire tutte le tecnologie necessarie in termini di semi e tratti, protezione delle colture e soluzioni digitali, MRV efficiente in termini di costi e certificazione secondo standard riconosciuti a livello internazionale.

Alexandre Teillet, responsabile dei nuovi modelli di business di Bayer Crop Science per Europa, Medio Oriente e Africa, ha riassunto: "La nostra visione è che in futuro, i rivenditori o i trasformatori di prodotti alimentari potranno lavorare con fiducia a progetti efficaci di riduzione delle emissioni di carbonio che coinvolgano le loro aziende agricole partner delle loro specifiche catene di approvvigionamento. Allo stesso tempo, gli agricoltori, come produttori primari di una catena del valore alimentare stabile e più lunga, saranno ricompensati in modo trasparente ed equo - per le loro efficaci riduzioni delle emissioni di carbonio condotte attraverso le loro pratiche agricole in tutto il mondo."

L'avvio di questo European Carbon Program è l'ultima aggiunta alle azioni della Bayer per aiutare a decarbonizzare i sistemi alimentari in Europa. All'inizio di quest'anno, l'azienda ha annunciato la sua partecipazione alla EU Carbon + Farming Coalition che sta guidando un approccio incentrato sull'agricoltore per progettare soluzioni di decarbonizzazione dei sistemi alimentari nella regione. La coalizione consegnerà anche alla Commissione europea una serie di raccomandazioni per aiutare a inquadrare le politiche dell'UE che miglioreranno l'adozione di soluzioni intelligenti per il clima su scala.

Altre citazioni sul Programma europeo del carbonio da parte degli agricoltori partecipanti di Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito sono disponibili su richiesta.