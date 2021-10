Bayer lancia la nuova campagna agricola

Al via la nuova campagna agricola di Bayer che mette al centro, oltre ai prodotti e alle soluzioni, la sua risorsa chiave: “le persone”. Un team di professionisti che ogni giorno supporta gli agricoltori nel proprio lavoro portando soluzioni su misura per la gestione sostenibile delle risorse e il miglioramento della produttività,in un mondo in continuo cambiamento. Tutto ciò grazie aduna forte pipeline che unisce la competenza degli esperti Bayer all’ innovazione nel campo delle sementi, degli agrofarmaci di sintesi e di origine naturale e delle tecnologie digitali.

Un impegno sottolineato dalle parole di Marc Aupetitgendre, Amministratore Delegato di Bayer CropScience Italia e Grecia:” Dietro ad ogni soluzione vi è la nostra promessa

agli agricoltori: scendere in campo con grande esperienze e professionalità per offrire soluzioni concrete ogni giorno ed aiutare a produrre in modo competitivo, nel rispetto dell’ambiente e del consumatore finale. Perché crediamo che la scienza e l’innovazione saranno la chiave per affrontare le sfide del futuro”.

Un futuro raccontato da quattro manager dell’azienda nelle nuove puntate di “Crop Talk”, il format targato Bayer che, per la nuova campagna agricola, porta le sue riconoscibili “ sedie rosse” nei vigneti del Centro Vitivinicolo Riccagioia di Torrazza Coste (PV). Una location che riveste un particolare significato in quanto sarà la sede della Fondazione Riccagioia Agrihub 5.0 di cui Bayer è uno deisoci fondatori: un hub dedicato alle nuove tecnologie, alla ricerca e allo sviluppo del settore agricolo, all'insegna della sostenibilità.

Il primo Crop Talk „Le Persone e la nostra cultura al centro“, lanciato oggi sul sito di cropscience.it e sul canale YouTube , toccherà uno dei punti di forza dell’aziendaattraverso la testimonianza di Federica Vernero, Human Resources Bayer Crop Science Italia:“ Le persone e la nostra cultura sono parte integrante del successo della nostra azienda e i valori LIFE – Leadership, Integrità, Flessibilità, Efficenza - ne sono una componentefondamentale che guidano il nostro lavoro quotidiano“. La pubblicazione delle altre interviste sono previste con unacadenza settimanale e approfondiranno diverse tematiche.

Il secondo Crop Talk, infatti, con Pietro Tagliabò, Head ofSales Bayer Crop Science Italia illustrerà il nuovomodello organizzativo integrato di Crop Science sul territorio, frutto dell’unione e competenza delle aziendeBayer e Monsanto. A seguire verrà pubblicata l’intervista a Matteo Colombo, Head of Customer Marketing Bayer Crop Science Italia che parlerà di innovazione e digitaltransformation quali fattori chiave per il futuro del settore agricolo italiano. Un’occasione per presentare le soluzioni egli strumenti innovativi che Bayer porta in campo. A chiusura della serie, la puntata sulla sostenibilità dalla voce di Fabio Minoli, Head of Communications, PubblicAffairs & Sustainability Bayer Italia che racconterà,attraverso esempi concreti, di come si sta muovendo l’azienda per perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030 che sono alla base della visione di Bayer “Health for None, Hunger for None”.

