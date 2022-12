“Being Organic in Eu” partner de “La Festa del BIO”, il festival del biologico che farà tappa a Bologna, Milano e Roma

Al centro de la Festa del BIO che animerà, sabato 3 dicembre dalle ore 10.45, Palazzo Re Enzo nella centralissima Piazza Nettuno di Bologna trasformandolo nel baricentro del biologico ci sarà anche il progetto Being Organic in Eu. Si tratta di una manifestazione gratuita e aperta a tutti, organizzata da FederBio in collaborazione con AssoBio e con la partecipazione di Legambiente, Slow Food Italia, Lipu, WWF Italia, ISDE Medici per l’Ambiente, Coalizione CambiamoAgricoltura, Cambia la Terra e Kyoto Club.

Nato con l’obiettivo di incrementare la considerazione e la conoscenza dell’agricoltura biologica, la riconoscibilità del logo bio europeo e di sensibilizzare a un consumo più etico, salutare e sostenibile, il progetto si affiancherà ad alcuni dei momenti centrali della kermesse bolognese dedicata al biologico. Si tratta di iniziative realizzate nell’ambito della campagna Being Organic in Eu promossa da FederBio in collaborazione con Naturland e cofinanziata dall’Unione europea ai sensi del Reg. EU n.1144/2014.

In particolare, Being Organic in Eu sosterrà il workshop dedicato a un tema di grande attualità: come fronteggiare le sfide legate al cambiamento climatico. A parlarne, intervistati da Annalisa Corrado esperta di Kyoto club, saranno direttamente gli agricoltori biologici che ogni giorno devono trovare strategie per rispondere a fenomeni meteorologici sempre più frequenti ed estremi come caldo record, grandinate violente, trombe d’aria e alluvioni: conseguenza dell'impatto ambientale dell'uomo. Gli agricoltori del territorio racconteranno la loro quotidianità sostenibile e il ruolo fondamentale dell’agricoltura biologica nella mitigazione del cambiamento climatico.

La partnership del progetto passa anche dal gusto. Per comunicare la qualità e far conoscere e apprezzare il gusto naturale degli alimenti biologici, Being Organic in Eu ha scelto di sponsorizzare i due momenti di show cooking live alle 16.45 e 18.30. L’estro creativo della chef Chloe Facchiniguiderà nella preparazione di golosità amiche dell’ambiente.

La Festa si concluderà alle 19 con uno sfizioso BIOAperitivo per tutti!

“L’obiettivo del progetto Being Organic in Eu è incrementare la conoscenza e la consapevolezza dei consumatori verso l’agricoltura biologica e la riconoscibilità del logo biologico europeo in linea con le strategie ecosostenibili del Green Deal Eu che puntano a incentivare un sistema agroalimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. Essere partner di una kermesse come la Festa del BIO, totalmente dedicata alla valorizzazione del biologico, va in questa direzione. È stato scelto di supportare i due show cooking live perché rappresentano importanti momenti informativi per far assaggiare le qualità organolettiche degli alimenti bio e comunicarne i valori intrinsechi di sicurezza, tracciabilità, autenticità, rispetto dell'ambiente, sostenibilità ed etichettatura, fondamentale per distingue il vero biologico dal greenwashing. Quest’anno per la prima volta i consumi domestici di alimenti bio hanno fatto registrare una leggera flessione, ecco perché riteniamo fondamentale spiegare il valore di un’alimentazione sostenibile per la salute dell’uomo e dell’ambiente”, ha commentato Paolo Carnemolla Segretario Generale FederBio.