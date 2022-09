Bellanova: “lavoriamo per un’agricoltura che affascina le nuove generazioni”

“L’agricoltura è un settore del futuro, non del passato.

Per questo parlo di un’agricoltura che punta su sostenibilità e innovazione, che investe in ricerca e in qualità, che trasforma i prodotti e li fa arrivare sui mercati dove ci si può permettere il made in Italy, un’agricoltura che affascina le nuove generazioni”.

Così la senatrice Teresa Bellanova, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, a Massafra, nel corso degli appuntamenti elettorali in provincia di Taranto.

“Innovazione e sostenibilità”, ha detto ancora Bellanova, candidata per la Lista Calenda-Renzi nel plurinominale al Senato, in Puglia come capolista e in Sicilia Collegio 01, “sono i due pilastri sui quali va costruito in modo convinto il nuovo modello agricolo italiano, e questo significa che tecnologia ed ecologia devono andare di pari passo.

Le esperienze dimostrano il ruolo determinante dell’innovazione sul miglioramento della sostenibilità ambientale e dal punto di vista del risparmio di bilancio. Meno acqua sprecata con l'irrigazione di precisione e utilizzo più razionale di agrofarmaci e fertilizzanti con le mappe di prescrizione. L’agricoltura di precisione è la chiave di volta nell’agricoltura del futuro, e noi dobbiamo continuare ad investire su quelle misure che ho portato avanti quando sono stata ministra dell’agricoltura. Puntando ad esempio sulle filiere per riallineare la catena del valore, dare garanzie a chi produce, chi trasforma, chi lo commercializza, e confermare così l’alleanza con i consumatori sulla qualità di un prodotto realmente made in Italy”.