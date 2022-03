Benessere animale, arriva lo SQNBA. Agrotecnici: ecco il decreto

Gli Agrotecnici non seguono gli altri Albi agrari nella bulimica richiesta di competenze, riconoscendo invece quelle dei Veterinari. “A ciascuno il suo”, commenta il Presidente Orlandi

Si svolgerà oggi pomeriggio l’incontro fra il Ministero dell’Agricoltura, il Ministero della Salute ed ACCREDIA, con gli stakeholders (fra cui gli Ordini professionali), per presentare lo schema diDecreto che istituisce lo SQNBA-Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale, un sistema volontario di certificazione ed etichettatura che attesta uno standard di produzione di livello superiore ai limiti di legge, a maggior garanzia del consumatore.

Lo SQNBA è previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 224-bis, allo scopo di assicurare un crescente livello di qualità alimentare e di sostenibilità del processo produttivo nel settore zootecnico, che prevede anche migliori condizioni di benessere animale.

Ma chi può certificare lo SQNBA?

L’argomento, per i professionisti del settore, non è di poco momento perché rappresenta una importante occasione di lavoro e dunque (quasi) tutti gli Albi professionali hanno rivendicato competenze per svolgere questa attività.

La proposta iniziale dei Ministeri prevedeva che i “Valutatori SQNBA” fossero solo i Veterinari, ma gli Albi degli Agronomi e Forestali e dei Periti agrari hanno rivendicato competenze “analoghe”chiedendo di essere inseriti pressoché allo stesso livello dei Veterinari, come “Valutatori”.

Una pretesa che l ’ Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecni ci laureati non condivide , tanto da avere presentato (nel settembre 2021) un documento di osservazioni ( è pubblicato nel sit o w ww.agrotecnici.it ) che riconosce la validità delle proposte dei Minist eri e la competenz a esclusiva dei Veterinar i; questa posizione sarà confermata alla riunione di oggi .

“Gli Albi del settore agrario -spiega il Presidente degli Agrotecnici, Roberto ORLANDI- hanno competenze ampie ed estese, che spaziano in moltissimi settori, dalla consulenza alla gestione aziendale, dalla forestazione all’innovazione, dal catasto all’assistenza fiscale; ciò detto però i professionisti del settore agrario non sono “tuttologi” e non possono pretendere di invadere il settore tipico della medicina veterinaria. Od almeno noi non lo p ret endiamo .

Per questo (pure iscrivendo i medesimi soggetti laureati e diplomati) non abbiamo seguito la smodata richiesta di competenze, avanzata dagli Albi degli Agronomi e Forestali e dei Periti agrari; anzi riteniamo che tali pretese non aiutino a mettere ordine fra le professioni. Per l ’ Albo degl i Agrotecnici e degli Agro tecnici laureati è chiaro che la certificazione del la produzione primaria zootecnica è una com petenza dei Veterinari . A ciascu no il suo -co nclude Orlandi- . ”

Lo SQNBA prevede comunque ampi spazi diattività, per i professionisti del settore agrario, per quanto riguarda la certificazione della filiera collegata alla produzione zootecnica primaria, e dunque ci sarà lavoro per tutti, ma nel rispetto delle competenze di ciascuno.