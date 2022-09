Bergamo Mercati entra in Italmercati. E’ l’adesione numero 21

Bergamo Mercati entra in Italmercati. L’adesione al network è stata formalizzata oggi a Roma nel corso del Comitato di Gestione della Rete guidata da Fabio Massimo Pallottini. Con questa new entry, Italmercati raggiunge quota 21.

“ Bergamo è un Mercato significativo con un percorso di sviluppo importante. La sua adesione rappresenta per noi un elemento di grande soddisfazione e un tassello ulteriore alla crescita della nostra organizzazione – commenta Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati -. Ogni Mercato nuovo che entra, e in questi mesi siamo cresciuti in modo significativo con Catanzaro e Fondi, rappresenta un’attestazione della nostra funzione di operatore di sistema nel settore dei Mercati. I diversi Centri Agroalimentari comprendono sempre di più l’utilità del nostro network e grazie alla nostra compattezza abbiamo dimostrato di poter dare un ruolo da protagonisti a tutti i nostri associati.

Oggi possiamo contare su un riconoscimento ben diverso dal passato anche da parte delle istituzioni come conferma il recente Decreto del Mipaaf che mette a disposizione 150 milioni di fondi del PNRR per lo sviluppo della logistica. Nuove adesioni come quella di Bergamo Mercati dimostrano che abbiamo costruito un’organizzazione solida e attraente per i principali protagonisti della filiera agroalimentare”.

“Abbiamo ritenuto importante inserirci in una Rete che sostiene i Mercati Agroalimentari in un momento particolare per il settore – sottolinea Giacomo Salvi, presidente di Bergamo Mercati - . Per le nostre strutture oggi è necessario un riposizionamento organizzativo e commerciale, Italmercati rappresenta il network ideale per supportare questo cambiamento in modo coordinato tra tutti i Mercati del nostro Paese”.