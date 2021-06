Bergesio, Lega: Pieno sostegno a Draghi che porterà a Consiglio UE le istanze del nostro Governo su lotta al Covid, ripresa economica e immigrazione clandestina

"Pieno sostegno al presidente Draghi che oggi e domani, al Consiglio Europeo, affronterà con i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri UE temi di fondamentale importanza quali il coordinamento Ue nel contrasto al Covid-19, la ripresa economica europea, le migrazioni e le relazioni con Russia e Turchia”.

Ad affermarlo, in una nota, è il senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, che aggiunge: “Condivido la risoluzione approvata in merito dal Senato, che impegna il Governo su più fronti”.

In particolare, spiega il senatore Bergesio, sulla lotta contro il Covid-19 “la risoluzione approvata ieri in aula chiede al Governo di rafforzare la strategia europea per i vaccini e di potenziare la ricerca per una cura domiciliare appropriata. È indispensabile inoltre portare avanti in modo coordinato gli sforzi per conciliare tutela della salute e prospettiva di riaperture funzionali alla ripresa economica, anche attraverso i certificati Covid digitali dell’UE. Ed occorre puntare alla produzione di vaccini Covid-19 sul territorio italiano”.

Per quanto riguarda l’economia degli Stati Membri del Consiglio Europeo, ancora Bergesio: “Il Consiglio UE farà il punto sui progressi dell’azione comune per il rilancio attraverso il programma “Next Generation EU”, che entra in fase operativa. Necessario poi proseguire con adeguate misure di sostegno come l’attivazione della clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità fino al 2022, ma anche chiudere definitivamente la politica dell’Austherity”.

Sulle migrazioni e l’intensificarsi degli sbarchi, il senatore Bergesio: “Il tema va posto finalmente al centro del dibattito europeo. In particolare, occorre privilegiare il tema della solidarietà nei confronti degli Stati di primo ingresso, promuovere una politica migratoria comune e contrastare le rotte della migrazione illegale e il traffico di esseri umani. Bisogna superare l’attuale disciplina dei flussi migratori basata sul Regolamento di Dublino, inadatto a gestire i flussi in arrivo in maniera solidale. Fondamentale infine lavorare per un meccanismo di redistribuzione obbligatoria dei migranti che arrivano negli Stati di frontiera”.