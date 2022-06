BF, Biodiversità, Filippi: Bonifiche Ferraresi interpreta al meglio l’agricoltura moderna. VIDEOINTERVISTA

“Con BF abbiamo uno spaccato, o meglio quello che dovrebbe essere l’agricoltura italiana, interpretare al meglio le esigenze e le potenzialità, proprio in un momento in cui si è scatenata la tempesta perfetta, con la crisi geopolitica della guerra in Ucraina, con tutto quello che ne segue sui mercati dei cereali, ma se vogliamo anche la crisi climatica senza precedenti che stiamo vivendo in alcune zone”.

Così ad AGRICOLAE Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana, in occasione della presentazione del progetto di crescita e comunità in Toscana alla tenuta Il Cicalino, presso Massa Marittima.

“Ecco questa azienda si è distinta per interpretare al meglio l’agricoltura, attraverso la tutela della biodiversità, attraverso l’agricoltura di precisione, ma anche accorciando la filiera. Attraverso questa esperienza di successo, attraverso il rapporto con Cai, reinterpretare le opportunità per le nostre aziende agricole, che oggi come mai soffrono e mai come oggi hanno bisogno di strumenti come questi per disegnare una nuova traiettoria di futuro”, conclude Filippi.