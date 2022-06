BF, Biodiversità. Pisante: Promuovere uno sviluppo nuovo e duraturo per consumatori, turisti e residenti. VIDEOINTERVISTA

“È un progetto di sviluppo che parte in un territorio estremamente qualificato sotto il profilo della biodiversità e Bonifiche Ferraresi ha messo a punto un’attività progettuale molto ambiziosa. A partire dalla biodiversità e agrobiodiversità dei luoghi vogliamo promuovere uno sviluppo nuovo e duraturo non solo per i residenti e i territori, ma anche per consumatori e turisti che vengono qua da altre parti del mondo.”

Così ad AGRICOLAE Michele Pisante, presidente BF Spa, in occasione della presentazione del progetto “Crescita e comunità in Toscana: La biodiversità in Maremma” alla tenuta Il Cicalino, presso Massa Marittima.

“È un progetto che vede al centro la biodiversità ma non con un’ottica museale, bensì con un’ottica gestionale di conservazione e valorizzazione allo stesso tempo. L’innovazione e la ricerca saranno fondamentali, ed a questo affiancheremo anche delle misure di formazione per trasferire questo modello pilota anche in altre aree simili del bacino del mediterraneo.”