BF, Biodiversità, Romiti (IBF): diamo supporto all’agricoltura di precisione e al monitoraggio. VIDEOINTERVISTA

“Il contributo a questo progetto é di dare innovazione alla tradizione. Inseriamo un motore ì digitale in tutto quello che si fa in azienda, dando supporto gestionale, all’agricoltura di precisione e per il monitoraggio della biodiversità”.

Così ad AGRICOLAE Pier Luigi Romiti, direttore commerciale marketing IBF Servizi, in occasione della presentazione del progetto di crescita e comunità in Toscana alla tenuta Il Cicalino, presso Massa Marittima.

“Qui cerchiamo di applicare la migliore tecnologia per la sensoristica, letture satellitari o da droni, per monitorare il più possibile l’ambiente. Questo è un plus valore altissimo che consente di fare un’attenta programmazione. Oltre questo, l’agricoltura di precisione di per sé aiuta il mantenimento di biodiversità, perché diminuisce l’impatto dell’uomo sulla natura consentendo di fare interventi solo quando serve, riducendo l’impatto della chimica di sintesi.