BF, biodiversità, Vecchioni: progetto Le piane straordinaria iniziativa valorizzazione, recupero e presidio del territorio – VIDEOINTERVISTA

“Il progetto Le piane rientra a pieno titolo del piano industriale del gruppo BF, rappresenta una straordinaria iniziativa oggi in Maremma in valorizzazione, recupero e presidio del territorio attraverso una progettualità che riporta la tutela paesaggistica all’innovazione, in un sano binomio di crescita, sviluppo ed occupazione di territori che necessitano di investimenti e iniziative nuove. Il Gruppo Bonifiche non è la prima volta in cui si cimenta in progetti che abbiamo definito di comunità e territorio, con comuni, provincia e regioni che, come in altre occasioni, come in Sardegna e in Emilia Romagna, hanno consegnato a BF la possibilità di essere un attore protagonista sul territorio. In questa direzione l’opportunità di questa mattina sia di dimostrare come il progetto Bonifiche Ferraresi, di 5 anni e oggi del Gruppo, rappresenti la migliore declinazione tra chi presidia la terra e la valorizza e tutte le filiere agroindustriali di pregio, che sono a valle della coltivazione e la produzione di prodotti agricoli distintivi che rende il brand Stagioni d’Italia rappresenta sui mercati”.

Così ad AGRICOLAE Roberto Vecchioni, Ad BF Spa, in occasione della presentazione del progetto di crescita e comunità in Toscana alla tenuta Il Cicalino, presso Massa Marittima