Bf si conferma agri-hub nazionale: valore della produzione consolidato passa da 269mln a 1.120 mln (+316%) grazie a sinergie e integrazioni delle società del gruppo

Un agri hub nazionale che, grazie alle sinergie e alle integrazioni delle società del gruppo, passa da un valore di produzione dai 269 milioni di euro del 2021 a un miliardo e 120 milioni di euro del 2022. Segnando un + 316%.

Ma non solo: L'Ebitda Consolidato passa da 16 milioni a 57 milioni segnando, in un anno, un salto in avanti del +256% generando valore da attività del Core business e da operazioni di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 chesaranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel sito della Società (www.bfspa.it, sezione Investor Relations - Assemblea 2023) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).

In allegato sono riportati gli schemi dei bilanci estratti dai documenti approvati.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2022

Rispetto alla relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2021 l’area di consolidamento ha subito le seguenti variazioni:

- consolidamento integrale della controllata Zooassets S.p.A. a far data dal 31 dicembre 2022;

- conferimento del ramo d’azienda del Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa in CAI con efficacia dal 1° settembre 2022;

- consolidamento integrale della controllata BIA S.p.A. a far data dal 1° ottobre 2022;

- consolidamento integrale della controllata Pastifico Fabianelli S.r.l. a far data dal 31 dicembre 2022;

- deconsolidamento della controllata IBF Servizi S.p.A. e conseguentemente della sua controllata diretta Agronica S.r.l. a far data dal 31 dicembre 2022.

Il valore della produzione ammonta a Euro1.120 milioni rispetto a Euro 269 milioni rilevati nel 2021. La crescita è imputabile alla variazione del perimetro di consolidamento, oltre agli effetti di integrazione con le società partecipate.

CAI e le sue società controllate - incluse nel perimetro di consolidamento per dodici mesi nel 2022 e per tre mesi nel 2021 – hanno contribuito al valore della produzione consolidato per Euro 970 milioni (quindi complessivamente per l’87% del totale valore della produzione), rispetto agli Euro 168 milioni del 2021.

L’EBITDA ammonta ad Euro 57 milioni rispetto ad Euro 16 milioni del 2021, coerentemente con l’incremento del valore della produzione.

Il settore agroindustriale, che comprende la business unit agricola, zootecnia, industriale-confezionato e servizi agricoli, ha registrato una crescita del valore della produzione (+76%) ed un miglioramento della marginalità (incremento dell’ebitda margin di 7,4 puntipari ad un incremento del 43%) rispetto al 2021. Da rilevare i positivi risultati della campagna agraria, l’andamento favorevole dei prezzi di vendita, l’inclusione nel perimetro di consolidamento, per gli ultimi tre mesi del 2022, di BIA e l’effetto positivo (Euro 18milioni circa) derivante dal deconsolidamento di IBF Servizi S.p.A. e della sua controllata diretta Agronica s.r.l..

Il diverso periodo di inclusione nel perimetro di consolidamento di CAI e delle sue controllate (dodici mesi nel 2022 e tre mesi nel 2021), unitamente alle iniziative sviluppate di efficientamento organizzativo e di rafforzamento sul mercato, ha determinato la crescita del valore della produzione e dell’EBITDA del settore sementi, settore carburanti, settore CAI.

L’EBIT si attesta a Euro 20,2 milioni, rispetto a Euro 2,5 milioni del 2021, dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per Euro 33,4milioni, contro Euro 14,5 milioni del 2021, per effetto sia del consolidamento per l’intero anno della partecipata CAI sia dell’entrata in funzione dei nuovi investimenti.

Il risultato della gestione finanziaria del 2022, negativo per Euro 6,6 milioni (nel 2021 era negativo per Euro 2,2 milioni), determina un risultato ante imposte positivo pari a Euro 13,6 milioni contro un risultato ante imposte positivo del 2021 pari a Euro 0,3 milioni.

Il risultato netto positivo è pari a Euro 9,3milioni contro un risultato netto di Euro 0,6milioni del 2021.

L’indebitamento finanziario netto si attesta al 31 dicembre 2022 a Euro 180 milioni, di cui Euro 68 milioni riferibili alla contabilizzazione dei contratti di locazione, prevalentemente immobiliari, secondo il principio contabile IFRS 16, rispetto a Euro 25 milioni rilevati al 31 dicembre 2021.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELL’ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO DI B.F. S.P.A.

A fini di completezza informativa si riportano di seguito gli indicatori di performance del Bilancio di Esercizio di BF al 31 dicembre 2022confrontati con quelli al 31 dicembre 2021.

31/12/2022 31/12/2021 VARIAZIONI Euro/000 Euro/000 Euro/000 VALORE DELLA PRODUZIONE 24.538 17.496 7.042 EBITDA 10.397 10.192 205 EBIT 9.884 9.775 108 RISULTATO ANTE IMPOSTE 8.205 9.120 (915) RISULTATO DEL PERIODO 8.919 9.100 (181)

Nel corso del 2022, l’attività della Società è stata principalmente interessata da operazioni riguardanti la gestione operativa delle partecipate, nonché da operazioni straordinarie di acquisizione e cessione di partecipazioni.

La voce valore della produzione comprende i ricavi per prestazioni di servizi rese da BF, sia verso le società del gruppo che verso terzi, per circa Euro 3 milioni, la plusvalenza di Euro 15,9 milioni complessivamente realizzata da BF a seguito della cessione di quote di partecipazione della controllata Bonifiche Ferraresi, i dividendi percepiti per circa Euro 3,6 milioni e la quota di interessenza rilevata al 31 dicembre 2022 relativamente alle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto per circa Euro 2,1 milioni.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

A partire dal 1° febbraio 2023 ha avuto efficacia il conferimento del ramo d’azienda sementiero di proprietà di CAI in SIS quale operazione di integrazione di funzioni e di competenze delle due società che consentirà a SIS di divenire un polo sementiero di riferimento nel territorio nazionale.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea presso lo StudioNotarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18per il giorno 10 maggio 2023 alle ore 11,00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs.254/2016.

2) Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo, relativo sia all’utile d’esercizio sia a utili portati a nuovo, per complessivi Euro7.482.382,60, pari a Euro 0,04 per azione.

3) Approvazione del piano di remunerazione ed incentivazione azionario di lungo termine denominato “LTIP 2023-2025” ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

4) Autorizzazione al consiglio di amministrazione all’acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle stesse ai sensi degli artt. 2357, c. 2, e 2357-ter, c. 1, c.c. al servizio di piani di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

5) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del Testo Unico della Finanza;

b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.

6) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e determinazione del relativo compenso annuale.

Parte straordinaria

1) Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge 27/2020, prorogato, da ultimo, dall'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, stabilendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) con le modalità che verranno riportate nell’avviso di convocazione, essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

L'avviso di convocazione, nonché la documentazione relativa all’Assemblea, saranno messi a disposizione nei termini e secondo le modalità di legge.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti

a) di destinare l’utile di esercizio di Euro8.919.062,74 come segue:

- quanto a Euro 2.056.102,00, a “Riserva utili non distribuibili”, indisponibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 38/2005;

- quanto a Euro 343.148,04 a Riserva legale;

- quanto a Euro 6.519.812,70 agli Azionisti a titolo di dividendo, pari a Euro 0,03485 per azione;

b) di distribuire un ulteriore dividendo pari a complessivi Euro 962.569,90, mediante utilizzo della “Riserva Utili disponibili per la distribuzione” presente nella voce “Utili indivisi”, pari a Euro 0,00515 per azione; e quindi

c) di distribuire un dividendo complessivamente pari a Euro 7.482.382,60, ovvero pari a Euro 0,04 per ognuna delle n. 187.059.565 azioni attualmente in circolazione.

Ove approvato, si prevede che il dividendovenga messo in pagamento con data di stacco 22 maggio 2023 (stacco cedola numero 7), record date 23 maggio 2023 e data di pagamento 24 maggio 2023, secondo calendario di Borsa Italiana S.p.A.

***

ALTRE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Dichiarazione Non Finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni (il “TUF”), e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, che saranno rese disponibili nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” www.1info.it e sul sito internet della Società www.bfspa.it, sezione Investor Relations - Assemblea 2022, contestualmente alla pubblicazione del Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio Separato al 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, in base ai criteri di valutazione indicati dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF sono risultati indipendenti i seguenti Amministratori: Maria Teresa Bianchi, Andrea Bignami, Gabriella Fantolino, Emilio Giorgi, Michele Pisante e Stefania Quintavalla.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, riunitosi in data 23 e 29 marzo 2023, e col parere favorevole del Collegio Sindacale, l’attribuzione di una remunerazione in denaro straordinaria e una tantum all’Amministratore Delegato e ad altri dirigenti di BF beneficiari del piano di remunerazione ed incentivazione azionario di lungo termine denominato “LTIP 2020-2022” (i “Beneficiari” e il “Piano”), in deroga alla Politica di Remunerazione relativa all’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 123-ter, c. 3-bis, quarto periodo, del Testo Unico della Finanza in presenza di circostanze eccezionali.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato il mancato conseguimento del livello minimo dell’obiettivo di performance previsto dal Piano e, quindi, l’impossibilità di assegnare phantom share ai Beneficiari ai sensi dello stesso, ha deliberato di riconoscere ai Beneficiari una remunerazione straordinaria una tantum in denaro in deroga alla Politica di Remunerazione (la “Remunerazione in Deroga”), tenuto conto principalmente del fatto che: (i) il mancato raggiungimento del livello soglia previsto dal Piano è dipeso essenzialmente dalle circostanze eccezionali verificatesi durante il triennio 2020-2022 di riferimento del Piano (pandemia da COVID-19 e guerra in Ucraina), che hanno inciso in modo significativamente negativo sulla situazione macro-economica e sui mercati finanziari globali, nonché di conseguenza sull’andamento del titolo BF e sulla capacità di conseguire il livello minimo di total shareholder returnassoluto previsto dal Piano come unico indicatore di performance; (ii) nonostante tali circostanze eccezionali, i Beneficiari hanno comunque svolto una significativa attività che ha permesso una crescita del gruppo BF nello scorso triennio, attestata da vari indicatori economici della Società (valore della produzione, EBITDA Margin ed utile netto consolidato), nonché un andamento del titolo BF che si è dimostrato più resiliente rispetto a quello di peer, ed hanno inoltre portato a compimento una serie di operazioni straordinarie di integrazione o dismissione idonee a creare valore per gli azionisti di BF.

I termini e le condizioni della Remunerazione in Deroga sono stati determinati prendendo anzitutto a riferimento gli elementi essenziali del Piano (che, tuttavia, non permettevano di valorizzare tutti gli indici di crescita del gruppo BF e i risultati in termini relativi, dal momento che il total shareholder return assoluto era il solo indicatore di performance previsto – incentrato sul corso di mercato del titolo impattato negativamente dalle circostanze eccezionali sopra citate – e non faceva riferimento ad un’analisi dei peer), nonché svolgendo una serie di valutazioni di natura economico-finanziaria volte a prendere in considerazione indicatori di performance del titolo BF ulteriori al total shareholder returnassoluto e le operazioni straordinarie poste in essere, sotto la guida dei Beneficiari, nel precedente triennio.

In conformità a quanto previsto dalla Politica di Remunerazione, la Remunerazione in Deroga è stata approvato applicando i presidi di governance della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società e, quindi, tenuto conto del parere favorevole non vincolante emesso dal Comitato Nomine e Remunerazioni sull’interesse sociale al riconoscimento della Remunerazione in Deroga – fondato primariamente sulla necessità di adeguata retention e incentivazione dei Beneficiari al perseguimento degli interessi di lungo termine e di sostenibilità della Società – e sulla congruità dei relativi termini e condizioni. Per maggiori dettagli in merito alla Remunerazione in Deroga si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione 2023 che sarà pubblicata dalla Società e secondo le modalità nei termini di legge.