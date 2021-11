BF Spa: cessione a Equiter dell’1,25% della controllata Bonifiche Ferraresi

Facendo seguito a quanto già comunicato in data 30giugno 2021 in occasione della vendita del 2,5% del capitale sociale della controllata Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“Bonifiche Ferraresi”) a Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si rende noto che B.F. S.p.A. (“BF”) ha sottoscritto in data odierna un contratto per la vendita del’1,25% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi ad Equiter – Investimenti per il Territorio S.p.A. (rispettivamente “Equiter” e l’“Operazione”), già socia di BF con una partecipazione pari all’1,12%. Il corrispettivo che sarà riconosciuto a BF per l’Operazione, pari ad Euro 4.999.974,60, consente di rilevare una plusvalenza di Euro 1,7 milioni.

La compravendita con Equiter è risolutivamente condizionata alla circostanza che entro il 31 dicembre 2021 BF non abbia perfezionato cessioni e/o ricevuto offerte vincolanti, per l’acquisto di una quota del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi (i) da parte di un investitore strategico (c.d. anchor investor) o, alternativamente, (ii) da altri investitori (incluso Equiter) di primario standing per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 40.000.000.

L’Operazione e la sopra richiamata cessione a Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sono funzionalial piano di valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi mediante l’ingresso nel capitale sociale della medesima di uno o più soggetti (a condizione che BF mantenga il controllo) interessati a condividere lo sviluppo del Gruppo BF nel settore agritech & food e, più in generale, a consolidare e rafforzare il network del Gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana, iniziative nelle quali BF intende investire i proventi derivanti da tale valorizzazione.

Nell’Operazione, BF è stata assistita da BonelliErede,Equita SIM S.p.A. e Dott. Ruggero Mazza.