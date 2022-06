BF Spa: cessione a Fondazione di Sardegna dell’1,5% di Bonifiche Ferraresi

B.F. S.p.A. (“BF”) rende noto di avere sottoscritto, in data odierna, un contratto per la vendita di una partecipazione pari all’1,5% del capitale sociale della controllata Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“Bonifiche Ferraresi”) a Fondazione di Sardegna(l’“Operazione”). Il corrispettivo che sarà riconosciuto da Fondazione di Sardegna a BF per l’Operazione, pari a Euro 6 milioni, consente di rilevare una plusvalenza di circa Euro 2 milioni.

L’Operazione - insieme alle precedenti operazioni di cessione di quote di partecipazione del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi (i) pari al 2,5% in favore di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, (ii) pari all’1,25% in favore di Equiter – Investimenti per il Territorio S.p.A., (iii) pari all’1% a favore di Defendini Logistica s.r.l., (iv) pari al 5% in favore di Eni S.p.A. e (v) pari allo 0,625% in favore di LEB s.r.l., già oggetto di comunicazioni al mercato, rispettivamente, in data 30 giugno 2021, 3 novembre 2021, 9 novembre 2021, 18 novembre 2021 e 1 giugno 2022, è realizzata in attuazione del piano di valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi mediante l’ingresso nel capitale sociale della medesima di uno o più soggetti (a condizione che BF mantenga il controllo) interessati a condividere lo sviluppo del Gruppo BF nel settore agritech & food e, più in generale, a consolidare e rafforzare il networkdel Gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana, iniziative nelle quali BF intende investire i proventi derivanti da tale valorizzazione.

Nell’Operazione, BF è stata assistita da BonelliErede, Equita SIM S.p.A. e Dott. Ruggero Mazza.