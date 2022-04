BF SPA (holding di Bonifiche Ferraresi): sottoscritto aumento di capitale di 25 milioni finalizzato a ingresso di consorzio agrario nordest in CAI

Prosegue il percorso di integrazione dell’intera filiera BF e di sviluppo di CAI, chiudendo sempre di più il cerchio tra fase produttiva e il resto della filiera che viene generata dal settore Primario. Attraverso innovazione e formazione.

Aumentano la loro partecipazione Dompé e Federico Vecchioni (attraverso ARUM).

BF ha pubblicato nei giorni scorsi un consolidato 2021 con un valore della produzione di 296 milioni di euro nel 2021 in crescita rispetto ai 96 milioni dell'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) ha approvato: (a) la complessiva operazione (l’”Operazione”) avente ad oggetto: (i) il conferimento da parte di Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa (“Consorzio Nordest”) in CAI del ramo d’azienda costituito dai compendi aziendali strumentali alle attività di commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti agricoli (ossia tutte le attività, materiali e immateriali, relative al core business svolto dal Consorzio Nordest), unitamente ad alcuni immobili strumentali allo svolgimento dell’attività caratteristica, impianti e attrezzature (ad eccezione delle macchine relative al settore meccanizzazione), beni immateriali, capitale circolante, personale e relative passività, ed una parte dell’indebitamento finanziario, a liberazione dell’aumento di capitale sociale allo stesso riservato (l’“Aumento di Capitale di Consorzio Nordest”); e (ii) la sottoscrizione da parte di BF di un aumento di capitale sociale in denaro alla stessa riservato di circa25 milioni di Euro (l’ “Aumento di Capitale di BF”); e (b) la sottoscrizione dell’accordo di investimento tra BF, gli altri soci attuali di CAI (Società Consortile Consorzi Agrari D’italia S.c.p.A., Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa, Consorzio Agrario Del Tirreno Società Cooperativa, Consorzio Agrario Centro Sud Società Cooperativa e Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa, i “Consorzi Soci Attuali”), CAI e Consorzio Nordest(l’”Accordo”) recante i termini e le condizioni dell’Operazione, nonché del patto parasociale tra BF, i Consorzi Soci Attuali e Consorzio Nordest relativo a CAI (il “Patto Parasociale”).

Nell’approvare l’Operazione, il Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Amministratore Delegato Dott. Federico Vecchioni ogni più ampio potere per l’esecuzione della delibera e, dunque, per la definizione e sottoscrizione dell’Accordo e del Patto Parasociale e di ogni ulteriore atto e/o documento collegato all’Operazione e per il compimento di ogni atto necessario, utile e/o opportuno in relazione all’esecuzione dell’Operazione, compresa la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale di BF che si prevede di finanziare con mezzi propri.

Nell’ambito dell’implementazione delle linee strategiche di BF, l’Operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita esterna ed interna di CAI, in dimensione e quote di mercato, avviato nel 2020 con l’esecuzione dell’accordo di investimento sottoscritto con i Consorzi Soci Attuali, già oggetto di comunicazione al mercato in data 27 luglio 2020.

A seguito del perfezionamento dell’Operazione la partecipazione di BF in CAI si manterrà al di sopra del 35%.

Nell’operazione sopra descritta, BF è stata assistita da BonelliErede Studio Legale e CC &Soci.

