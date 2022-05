BF Spa: Inaugurati i nuovi impianti dell’azienda l’Erba del Persico

Si è tenuta nei giorni scorsi l’inaugurazione dei nuovi impianti industriali dell’azienda Erba del Persico che grazie agli importanti investimenti nei moderni macchinari per la disidratazione dell’erba medica si candida a divenire uno dei player più importanti nel settore del foraggio nazionale e internazionale.

All’evento hanno partecipato Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi, Assessore Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Dario Bernardi, Sindaco di Portomaggiore, Enzo Gesmundo Segretario Generale Coldiretti, Paolo Bruni e Tiziano Migiani, Presidente e Amministratore Delegato de L’Erba del Persico, Federico Vecchioni, Amministratore Delegata BF Spa e Mauro Saltarelli Gruppo Saltarelli – Migiani.

In seguito all’entrata nel perimetro aziendale del Gruppo BF Spa in partnership con il Gruppo Saltarelli - Migiani, l’azienda L’Erba del Persico (insieme all’azienda agricola Terre del Persico con i suoi 2000 ettari di SAU) ha identificato nuove strategie e nuovi obiettivi industriali che, attraverso investimenti in macchinari ad alta tecnologia e capacità produttiva e la costruzione di nuovi spazi industriali all’interno del sito, ridefiniscono il ruolo dell’azienda nello scacchiere agro industriale nazionale.

Il nuovo impianto prevede due lavorazioni integrate:

• una linea dedicata alla macinazione e palettatura del foraggio. Tali macchinari creano una sorta di farina che viene successivamente compattata per il trasporto;

• una linea dedicata alla disidratazione dell’erba medica non più macinata, ma direttamente a fibra lunga.

Se la prima linea di produzione lavora un prodotto conferito dagli agricoltori all’Erba del Persico indipendentemente dalle tempistiche del raccolto, la seconda linea invece trasforma un prodotto “fresco” appena raccolto dai terreni gestiti dall’azienda agricola Terre del Persico. Tale lavorazione ha l’obiettivo di creare un prodotto nuovo, diverso dal precedente, a maggior valore aggiunto grazie all’utilizzo di un prodotto appena colto selezionato e tracciato, che viene disidratato, attraverso fasi di essicazione, portando il suo tasso di umidità a circa 10 – 14%, e successivamente compattato in parallelepipedi ad alta densità idonei sia al trasporto sia alla qualità (di prodotto e di formato) richiesta dal mercato mondiale.

L’impianto è tecnologicamente all’avanguardia, rispettoso dei più alti standard di sostenibilità ambientale e di sicurezza su lavoro e porterà la capacità produttiva, una volta a regime, a 800 mila quintali/anno, duplicando quella attuale (di circa 400 mila quintali/anno).

Se da una parte il nuovo impianto permette di realizzare un prodotto d’eccellenza che risponde alle richieste del mercato mondiale zootecnico, gli investimenti portati avanti dall’azienda L’Erba del Persico rispondono anche alle esigenze degli agricoltori nazionali, con particolare attenzione alle aziende agricole attive nelle aree collinari, che vedono nell’erba medica una opportunità per rendere economicamente vantaggiosa la rotazione agraria. L’erba medica, infatti, grazie alle sue caratteristiche è la pianta regina per le rotazioni. Questa produzione oltre ad essere fondamentale per conferire ai terreni, in modo naturale e sostenibile, le giuste quantità di azoto, è molto importante per l’alimentazione dei bovini in particolare per quelli da latte.

L’Erba del Persico diviene così uno dei soggetti nazionali più importanti per standard qualitativi e capacità produttiva nella filiera dell’alimentazione dell’animale creando un collegamento tra i conferitori di erba medica e gli allevamenti mondiali in particolare quelli presenti in Europa, Cina, Paesi Arabi e Corea del Sud.

“Come azionisti dell’azienda l’Erba del Persico, siamo molto felici di vedere realizzato e pronto a partire questo nuovo impianto produttivo, frutto di investimenti pensati per contribuire a rafforzare il tessuto imprenditoriale agricolo nazionale attraverso un progetto che vede nell’internazionalizzazione un naturale sbocco – ha dichiarato Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF Spa, che ha aggiunto – BF spa proseguirà come ha sempre fatto, in qualità di primo operatore nazionale nell’agribusiness, a creare, insieme a primarie realtà italiane come in questo caso il Gruppo Saltarelli – Migiani, progettualità che hanno positive ricadute economiche e sociali nei territori dove opera in un momento storico caratterizzato da grandi sfide nazionali e internazionali”