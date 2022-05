BF Spa, Michele Pisante presidente Cda, Federico Vecchioni confermato Ad

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A., nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2022, riunitosi in data odierna, ha accertato la sussistenza in capo a tutti i Consiglieri dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 2 del D.M. 162/2000, sulla base delle dichiarazioni dai medesimi rese in sede di accettazione della candidatura e della carica.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai Consiglieri e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato inoltre il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance, in capo ai Consiglieri Maria Teresa Bianchi, Andrea Bignami, Gabriella Fantolino, Michele Pisante e Stefania Quintavalla.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in pari data, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei suddetti Consiglieri.

Il Consiglio nella riunione odierna ha, inoltre,approvato

- la nomina del Prof. Michele Pisante alla carica di Presidente;

- la conferma del Dott. Federico Vecchioni alla carica di Amministratore Delegato, conferendopoteri coincidenti con quelli attribuiti in relazione al precedente mandato;

- la nomina dei comitati endoconsiliari in conformità al Codice di Corporate Governance ed al Regolamento adottato dalla Consob con delibera numero 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate. In particolare:

• Comitato Controllo e Rischi, composto dai Consiglieri Andrea Bignami (indipendente), in qualità di Presidente, Gabriella Fantolino (indipendente), Michele Pisante(indipendente), Giuseppe Andreano ed Emilio Giorgi;

• Comitato Nomine e Remunerazioni, composto dai Consiglieri Stefania Quintavalla (indipendente), in qualità di Presidente, Gabriella Fantolino (indipendente) e Rossella Locatelli;

• Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto dai Consiglieri Maria Teresa Bianchi, in qualità di Presidente, Gabriella Fantolino e Stefania Quintavalla (tutti indipendenti e non esecutivi);

- la nomina del Dott. Federico Vecchioni quale amministratore incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale, nel corso della riunione dello scorso 19 aprile 2022, in relazione alla sussistenza dei requisiti di indipendenza applicabili a tale organo, secondo quanto disposto dal Codice di Corporate Governance, nonché dall’art. 148 TUF. In tale riunione il Collegio Sindacale ha attestato in capo a ciascun sindaco, per l’intero esercizio, il permanere dei requisiti di indipendenza.