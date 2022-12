Bf Spa: prosegue cessione quote della controllata Bonifiche Ferraresi

B.F. S.p.A. (“BF”) rende noto di avere sottoscritto ed eseguito i seguenti contratti per la vendita di quote di partecipazione del capitale sociale della controllata Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“Bonifiche Ferraresi”):

- partecipazione pari allo 0,55% in favore diFondazione Banca del Monte di Lombardia alcorrispettivo di Euro 2.200.025,40,

- partecipazione pari al 3% in favore diCompagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdotaine des Eaux S.p.A. al corrispettivo di Euro 12.000.000,00,

- partecipazione pari al 5% in favore di Eni Natural Energies S.p.A. al corrispettivo di Euro20.000.000,00,

realizzando con le tre cessioni una plusvalenza complessiva di circa Euro 11,4 milioni.

Le operazioni succitate - insieme alle precedenti operazioni di cessione di quote di partecipazione del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi pari (i) al 2,5% in favore di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, (ii) all’1,25% in favore di Equiter – Investimenti per il Territorio S.p.A., (iii) all’1% a favore di Defendini Logistica s.r.l., (iv) al 5% in favore di Eni Natural Energies S.p.A., (v) allo 0,625% in favore di LEB s.r.l., (vi) all’1,5% in favore di Fondazione di Sardegna, (vii) all’1,25% in favore di Finsipo s.r.l., già oggetto di comunicazioni al mercato, rispettivamente, in data 30 giugno 2021, 3 novembre 2021, 9 novembre 2021, 18 novembre 2021, 1 giugno 2022, 17 giugno 2022 e 13 ottobre 2022, sono state realizzate in attuazione del piano di valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi mediante l’ingresso nel capitale sociale della medesima di uno o più soggetti (a condizione che BF mantenga il controllo) interessati a condividere lo sviluppo del Gruppo BF nel settore agritech & food e, più in generale, a consolidare e rafforzare il networkdel Gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana, iniziative nelle quali BF intende investire i proventi derivanti da tale valorizzazione.