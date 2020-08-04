Politica

BICENTENARIO ARTUSI, L’ABBATE: CUCINA ITALIANA VANTO PER IL NOSTRO PAESE NEL MONDO. VIDEO

Posted by × Pubblicato il 04/08/2020 at 19:08

“Il lavoro svolto dall’associazione “La tavola italiana” serve a far conoscere l’importanza della cucina italiana e quindi dei grandi prodotti che il mondo agricolo e della pesca riescono a produrre.

È un vanto per il nostro paese e tra l’altro la dieta mediterranea, che è patrimonio dell’Unesco, conferma il fatto che un’alimentazione fatta di prodotti sani ed equilibrati porta anche alla longevità” dichiara il Sottosegretario del Mipaaf Giuseppe L’Abbate

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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