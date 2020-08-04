BICENTENARIO ARTUSI, L’ABBATE: CUCINA ITALIANA VANTO PER IL NOSTRO PAESE NEL MONDO. VIDEO

“Il lavoro svolto dall’associazione “La tavola italiana” serve a far conoscere l’importanza della cucina italiana e quindi dei grandi prodotti che il mondo agricolo e della pesca riescono a produrre.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
“Il lavoro svolto dall’associazione “La tavola italiana” serve a far conoscere l’importanza della cucina italiana e quindi dei grandi prodotti che il mondo agricolo e della pesca riescono a produrre.
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“Il lavoro svolto dall’associazione “La tavola italiana” serve a far conoscere l’importanza della cucina italiana e quindi dei grandi prodotti che il mondo agricolo e della pesca riescono a produrre. È un vanto per il nostro paese e tra l’altro la dieta mediterranea, che è patrimonio dell’Unesco, conferma il fatto […]
Una fotografia a 360 gradi quella che scatta il presidente dell’Associazione italiana coltivatori, Aic, Giuseppino Santoianni nell’era post Covid. Dalla centralità dell’agricoltura alla necessità di una rete diplomatica forte che possa sostenere il made in Italy sui mercati esteri. Ma anche “agri-cultura”, ovvero il patrimonio culturale e di tradizione che […]
“Se la ministra Azzolina dice di portare i ragazzi al cinema e al teatro forse sarebbe il caso di portarli anche nelle aziende agricole dove si impara l’Abc della vita”. Così ad AGRICOLAE il presidente della commissione Agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi in merito alle ultime dichiarazioni del ministro dell’Istruzione […]
“Non basta agire sui singoli settori, occorre rivoluzionare il sistema Paese Italia. Se non c’è chi compra non ci sarà più nulla da vendere e l’esigenza è quella di far crescere tutti i segmenti produttivi. Altrimenti il circuito si interromperà e l’economia si fermerà”. Così ad AGRICOLAE il presidente dell’Alleanza […]
“Il lavoro svolto dall’associazione “La tavola italiana” serve a far conoscere l’importanza della cucina italiana e quindi dei grandi prodotti che il mondo agricolo e della pesca riescono a produrre. È un vanto per il nostro paese e tra l’altro la dieta mediterranea, che è patrimonio dell’Unesco, conferma il fatto […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
VINO E RISTORAZIONE, DOMANI REGIONE LOMBARDIA PRESENTA BANDO DA 3 MILIONI DI EURO ‘#IOBEVOLOMBARDO’
NASCE l’EI-POINT D’ARNEO: Il GAL TERRA D’ARNEO DIVENTA POLO DIDATTICO UNIMERCARTORUM
PUGLIA, BANDO AIUTI SETTORE LATTIERO CASEARIO: NO ALLA SOGLIA MINIMA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
DOMANI VISITA ISTITUZIONALE DELLA MINISTRA BELLANOVA NELLE MARCHE, EPICENTRO LA PROVINCIA DI ANCONA
VINO E RISTORAZIONE, DOMANI REGIONE LOMBARDIA PRESENTA IL BANDO DA 3 MILIONI DI EURO ‘#IOBEVOLOMBARDO’.
GRAPPA DEL TRENTINO: BRUNO PILZER PRESIDENTE DELL’ISITITUTO DI TUTELA
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: CI SI PREPARA PER VENDEMMIA ANTICIPATA
DOMANI VISITA ISTITUZIONALE DELLA MINISTRA BELLANOVA IN CAMPANIA , EPICENTRO LA PROVINCIA DI NAPOLI
VINO, FRAILIS, PD: INTERROGAZIONE A BELLANOVA SU TUTELA DOP SARDE
E.ROMAGNA, APPROVATA LEGGE DA 24 MLN DI EURO PER SOSTENERE AGRITURISMI
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: BENE SALVAGUARDIA TERRITORIO MA TUTELARE INVESTIMENTI
AGRICOLTURA, VENETO: IN ARRIVO 23 MILIONI DI AIUTI AGLI AGRICOLTORI DEI SETTORI PIÙ COLPITI DALL’EMERGENZA
BANDO MACCHINARI INNOVATIVI, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: OCCASIONE PER MIGLIORARE FILIERA
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: IN CALO LA PLV AGRICOLA DA 4,6 a 4,2 MLD
MIPAAF, DOMANI VISITA BELLANOVA AL MERCATO ITTICO DEL CAR. ALLE 21.30 PRESENTAZIONE REGIME DI QUALITÀ NAZIONALE “ACQUACOLTURA SOSTENIBILE DI QUALITÀ”
DOMANI 27 LUGLIO VISITE ISTITUZIONALI IN PUGLIA PER LA MINISTRA BELLANOVA IN PROVINCIA DI BARI E NELLA BAT
POMODORO INDUSTRIA, CONFAGRICOLTURA E. ROMAGNA: BENE RISPETTO PROGRAMMAZIONE PRODUTTIVA
AGRINSIEME: AGRUMI, SVENTATO PERICOLO CITRUS BLACK SPOT AL PORTO DI CATANIA
CONFCOOPERATIVE CAMPANIA CELEBRA L’ASSEMBLEA PER RINNOVO CARICHE SOCIALI
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: CONDIVISO INDIRIZZO REGIONALE VERSO RECUPERO RISORSE PSR
ANNULLATA LA VISITA ISTITUZIONALE DELLA MINISTRA TERESA BELLANOVA PREVISTA OGGI IN PUGLIA
DOMANI IN PUGLIA VISITE ISTITUZIONALI PER LA MINISTRA BELLANOVA IN PROVINCIA DI LECCE
CONFAGRICOLTURA TARANTO: A MANDURIA RIFLETTORI PUNTATI SU XYLELLA
CONFAGRICOLTURA FVG: BENE ACCORDO CINA SU GRAPPA E PROSCIUTTO SAN DANIELE
PINOT DELLE VENEZIE: DOC ISCRITTA NEL REGISTRO EUROPEO – ASSESSORE E CONSORZIO, “TRAGUARDO IMPORTANTE DI TUTELA INTERNAZIONALE”
COPAGRI PUGLIA: ELEZIONI, CON CANDIDATA M5S ANTONELLA LARICCHIA CONFRONTO SULLE PRIORITA’ AGRICOLE
XYLELLA, CONFAGRICOLTURA TARANTO: DA DEVASTAZIONE A RIGENERAZIONE. AL VIA CONVEGNO
CONFAGRICOLTURA NAPOLI PROTAGONISTA DEL PROGETTO RECUPERO URBANISTICO MAC
ENOTECHE REGIONALI: DALLA REGIONE PIEMONTE 100 MILA EURO DI CONTRIBUTI NEL 2020 E ALTRI 100 MILA NEL 2021 PER SOSTENERE LE SPESE DI GESTIONE E GLI EVENTI PROMOZIONALI
COPAGRI PUGLIA: ELEZIONI, AL VIA LUNEDI’ UN CICLO DI INCONTRI CON I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AGROALIMENTARE, ROLFI: FARE RETE TRA PRODUTTORI DI VARESE PER PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE
AGROALIMENTARE, ROLFI: FARE RETE TRA PRODUTTORI DI VARESE PER PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE
COVID-19, DORFMANN: ERRORE DEL BELGIO SU TRENTO, COLPA AGENZIA UE
OLIVICOLTURA SEBINO, ROLFI: PRONTO MAXI PIANO DI INTERVENTO SU VALORIZZAZIONE FRANTOI PUBBLICI
PESCA E. ROMAGNA: VONGOLA VERACE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
ACQUA IN AGRICOLTURA. ROLFI: APPROVATO AUTOMATISMO PER DEROGHE TEMPORANEE A RILASCIO DEFLUSSO MINIMO VITALE
BICENTENARIO ARTUSI, CENNI: NECESSITÀ DI RIPARTIRE DA TRADIZIONI E PRODUZIONI DI QUALITÀ
ARTUSI, CENNI: DARE NUOVO VALORE AL CIBO E ALLA CUCINA ITALIANA BANALIZZATA DA ECCESSO SHOW COOKING. VIDEO
BICENTENARIO ARTUSI, L’ABBATE: CUCINA ITALIANA VANTO PER IL NOSTRO PAESE NEL MONDO. VIDEO
ASSICA: CON FEDERALIMENTARE PER UN CONTRATTO CONDIVISO DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
DL AGOSTO: COLDIRETTI, BONUS RISTORANTI PREMI 100% MADE IN ITALY
CARETTA, FDI: BELLANOVA PROPONGA IN CDM MISURE SOSTEGNO PESCATORI
CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE, SINDACATI: STATO AGITAZIONE DAL 24 AGOSTO
L’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP NEL COMITATO STRATEGICO DI ORIGIN ITALIA CON MARIANGELA GROSOLI
GRANO, L’ABBATE, MIPAAF: LA FILIERA SCEGLIERÀ ENTRO FINE SETTEMBRE I PROPRI RAPPRESENTANTI NELLA CUN
CONFEURO: AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVONO PIU’ INCENTIVI E NUOVE REGOLE
VINO E RISTORAZIONE, DOMANI REGIONE LOMBARDIA PRESENTA BANDO DA 3 MILIONI DI EURO ‘#IOBEVOLOMBARDO’
COPAGRI SICILIA: GIUSEPPE ALEO NEL CDA DELL’IRVO-ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL’OLIO
CCNL, ASSALZOO: SCELTE NEL NOME DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE E CONSAPEVOLEZZA CRISI
BILANCIO UE, GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA) AGLI EUROPARLAMENTARI ITALIANI: “INDISPENSABILE SALVAGUARDARE LE RISORSE PER L’AGRICOLTURA”
FASE 3: COLDIRETTI, CIBO ITALIANO FESTEGGIA 200 ANNI NASCITA ARTUSI
VARIAZIONE APPUNTAMENTI VISITA ISTITUZIONALE DELLA MINISTRA BELLANOVA OGGI NELLE MARCHE, EPICENTRO LA PROVINCIA DI ANCONA
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PUGLIA, BANDO AIUTI SETTORE LATTIERO CASEARIO: NO ALLA SOGLIA MINIMA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
DOMANI VISITA ISTITUZIONALE DELLA MINISTRA BELLANOVA NELLE MARCHE, EPICENTRO LA PROVINCIA DI ANCONA
“LAUREE PROFESSIONALIZZANTI. RECEPITE ALLA CAMERA LE PROPOSTE DEGLI AGROTECNICI”.
CAI: CORDOGLIO PER SCOMPARSA GULINELLI GRANDE FIGURA DI UOMO E IMPRENDITORE
VINO E RISTORAZIONE, DOMANI REGIONE LOMBARDIA PRESENTA IL BANDO DA 3 MILIONI DI EURO ‘#IOBEVOLOMBARDO’.
COVID, DE BONIS: “100 IMMIGRATI A FERRANDINA (MT) SONO TROPPI PER LA QUARANTENA”
CREA, PATTO PER IL RESPIRO: QUANDO L’ARIA BUONA DIVENTA OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO
AGROALIMENTARE: L’ITALIA DI QUALITÀ TRA SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE E RILANCIO IN PROSPETTIVA FUTURA
ANTONIO BARILE, CIA, PRESIDENTE CAMERA COMMERCIO ITALO ORIENTALE
OLIO, CENTINAIO-BERGESIO (LEGA): AGEA È GUIDA DI COSE DA NON FARE
GRAPPA DEL TRENTINO: BRUNO PILZER PRESIDENTE DELL’ISITITUTO DI TUTELA
AGROALIMENTARE, CONFAGRICOLTURA: “SI’ A CONSULTA PERMANENTE SUI MERCATI ALL’INGROSSO PER VISIONE CONDIVISA DI SVILUPPO”
POMODORO, AL VIA LA CAMPAGNA DI CONSERVE ITALIA, “LAVOREREMO 400.000 TONNELLATE, +20% RISPETTO AL 2019”
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: IMPORT (I QUADRIMESTRE) CON CONTAGOCCE DA TOP BUYER GERMANIA E UK
VINITALY, QUESTIONE DI ETICHETTA: QUANDO IL DESIGN FA LA DIFFERENZA
B/OPEN, IL BIOLOGICO IN ITALIA PIÙ FORTE DEL COVID: CRESCONO OPERATORI, CONSUMI E SUPERFICI
B/OPEN, CONFAGRICOLTURA: DIMINUISCONO SUPERFICI IN CONCESSIONE
B/OPEN, COLDIRETTI: OCCORRE MAGGIORE SFORZO PER USCIRE DA ‘EQUIVOCO’
B/OPEN, AIAB: PIANO COLAO METTE AGRICOLTURA IN SECONDO PIANO
B/OPEN, ISMEA: GAP DI PREZZO TRA OLIO BIO E NON BIO È DEL 42%
VINO, VERONAFIERE LANCIA WINE2WINE EXHIBITION PER LA RIPARTENZA DEL MERCATO. TUTTI GLI INTERVENTI
VINO, OSS. VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: AD APRILE EXPORT EXTRAUE DIFFICILE PER L’ITALIA, IN LOCKDOWN PER LA FRANCIA
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: RIAPERTURA HORECA ITALIANA VALE 6,5 MLD DI EURO PER CONSUMI VINO
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: DAZI E INIZIO COVID-19 DECISIVI SU EXPORT EXTRA-UE NEL TRIMESTRE
VINITALY: IL VINO NELLA GDO NEL 1° QUADRIMESTRE. CRESCONO VENDITE PER LA TAVOLA DI CASA
VINO, INDAGINE VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: LOCKDOWN HA FRENATO CONSUMI ITALIANI, MA NEL POST COVID TUTTO TORNERÀ COME PRIMA
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
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