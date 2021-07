Bilanci 2020, Euroverde fatturato in crescita: 34 mln euro, +8,5% sul 2019

“Il 2020 è stato un anno molto impegnativo per tutti e anche il nostro settore ha risentito della crisi dovuta all’emergenza sanitaria. In particolare, abbiamo rilevato un cambiamento nelle tipologie e modalità di consumo, che ci ha costretti ad adeguarci in tempi strettissimi a tali nuovi trend, mantenendo sempre la massima attenzione sulla qualità del prodotto e sulla sua sicurezza”.

Con queste parole Fabrizio Ziliani, dal 2018 unico proprietario di Euroverde, apre la riunione del CdA tenutasi per l’approvazione del Bilancio 2020.

“Il dato positivo – aggiunge Giovanni Putelli, presidente del Consiglio di Amministrazione - è che, nonostante tutto, abbiamo chiuso il bilancio con 34,1 milioni di fatturato registrando un + 8,5% rispetto al 2019. Migliorano gli indici di redditività con un Ebitda che si attesta a 2,4 milioni (il 7% del fatturato) in crescita del 50%. Anche la gestione finanziaria è stata positiva con un autofinanziamento lordo salito a 2,8 milioni di euro. Gli oneri finanziari sono pari allo 0,7%. Anche il 2021 ci fa ben sperare: i primi sei mesi hanno fatto rilevare un incremento pari al 12% e le previsioni di fine anno ci propongono una forbice che oscilla tra il +10% e il +12%, per un fatturato complessivo che, Covid permettendo, dovrebbe superare i 38 milioni di euro, oltre le previsioni del piano industriale”.

“Euroverde, realtà con oltre 190 dipendenti – continua Putelli - ha incrementato in tre anni il proprio fatturato del 36%. Con una chiara visione proiettata verso il futuro, l’azienda continua a investire nel reparto produttivo e nelle risorse umane: negli ultimi tre anni è stato investito, mediamente, il 13% del fatturato. Gli investimenti effettuati dal 2018 ad oggi sono pari a 12 milioni di euro”.

L’azienda di Azzano Mella (BS) nasce dalla tradizione di oltre 60 anni di esperienza nel settore orticolo, per poi svilupparsi nel mondo della IV gamma e dei piatti pronti freschi. Oggi rappresenta uno tra i maggiori player nazionali del settore, una solida evergreen con lo spirito creativo di una start up dove effervescenza e dinamismo si sposano con una professionalità ultradecennale.

“Dal 2020, Euroverde sta investendo per la realizzazione di un nuovo impianto – spiega l’amministratore delegato Marco Spalla - dove accorperemo tutta la fase produttiva, dalla preparazione delle verdure al packaging e alle zuppe. Contestualmente dedicheremo nuove risorse per incrementare la coltivazione ‘in house’ di tutte le materie prime, in modo da controllarne direttamente la qualità, da garantire il rispetto dell’ambiente e per consentire un’ottimizzazione dei processi produttivi. La sostenibilità ambientale e quella economica sono due cardini nel modo di operare di Euroverde. L’azienda, infatti, utilizza fonti rinnovabili per alimentare la linea produttiva e in campo adotta tecniche di agricoltura sostenibile riducendo al minimo l’impiego di fitofarmaci”.

“Ad oggi – continua Spalla - la produzione annuale di piatti freschi pronti si attesta sui 16,5milioni di porzioni mentre la IV Gamma ne fa contare circa 50milioni. I nostri prodotti, con marchio Bontà di Stagione e alcuni private label, sono distribuiti in tutta Italia: serviamo infatti le principali catene della GDO e abbiamo rapporti aperti con grandi e piccole catene di distribuzione. Parole d’ordine, da sempre, sono: qualità e sicurezza. La nostra mission è portare sulla tavola dei consumatori prodotti buoni, sani e genuini. Per questo investiamo molto in ricerca e sviluppo, con un’attenzione direi maniacale sul fronte della sicurezza alimentare. Tema, questo, verso il quale manteniamo standard molto elevati: possiamo contare, infatti, sulla garanzia di certificazioni internazionali di primario livello tra cui il BRC (British Retail Consortium), standard globale specifico per la sicurezza dei prodotti agroalimentari, e l’IFS Food (International Featured Standards) che attesta la sicurezza alimentare e la qualità dei processi oltre che quella dei prodotti. Dal 2016 - conclude Marco Spalla - abbiamo ottenuto la certificazione GLOBALG.A.P. CoC. che permette di definire in maniera trasparente le caratteristiche di salute e sicurezza delle produzioni”.

Attualmente Euroverde ha un impianto di 13.000 mq tra sede sociale e operativa e lavora su tre siti: Azzano Mella (sede produttiva della IV gamma e delle zuppe - sede amministrativa), Mairano (packaging) e Longhena (magazzino e celle frigorifere). Le aziende agricole afferenti a Euroverde si trovano tra Azzano Mella e Cizzago e coprono un totale di 200 ettari.