Bilancio 2021, Comagri Camera. Tutte le dichiarazioni di Agrinsieme e Coldiretti

La Commissione Agricoltura, presso l’Aula della Commissione Affari sociali, nell’ambito dell’esame, in sede consultiva, per le parti di competenza, del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha svolto le audizioni dei rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Copagri, Cia, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti.

Qui di seguito tutte le dichiarazioni.

Per Agrinsieme, Giorgio Mercuri (Alleanza Cooperative):

Il Settore agroalimentare non può farsi trovare impreparato al raggiungimento degli obiettivi comunitari e per far ciò serve investire sulla tecnologia, la digitalizzazione e sull’agricoltura di precisione. Il sistema aggregato delle imprese cooperative può senza dubbio essere una valida risposta. Dovremo portare ulteriori risorse sul fondo di solidarietà nazionale per poter intervenire sugli effetti delle calamità naturali.

Un ultimo punto riguarda le risorse alle filiere. Sarebbe opportuno indirizzare buona parte di queste filiere sull’istituto dell’art. 66 della legge 289/2002. I contratti si devono trasformare in progetti veri, dove il legame diventa continuativo e non occasionale. Le risorse sulle filiere devono essere indirizzate su progetti di filiera quindi.

Per Coldiretti, Ettore Prandini:

Accogliamo con favore alcune scelte che sono state fatte riguardo le proroghe per l’esonero totale dell’Irpef fino al 2021. Bisogna però dare maggiori certezze alle imprese agricole superando la logica delle proroghe, questo è particolarmente significativo e rilevante. Bisogna iniziare poi a creare un meccanismo per far sì che in legge di bilancio si possano implementare alcuni interventi che riteniamo altrettanto importanti. Ad esempio per la messa a regime dell’esonero totale dell’Irpef e la conferma per ciò che riguarda le percentuali di compensazione dell’IVA. Abbiamo alcuni settori in particolare difficoltà come il settore suinicolo. In questa fase non abbiamo ancora la copertura per quanto riguarda le percentuali di compensazione dell’IVA. Una delle nostre proposte è di aumentarla portandola al 10%.

Bisogna incrementare le percentuali di detrazione dell’Irpef per quanto riguarda tutto il tema del bonus verde, che attualmente è al 36%. Portarlo quindi al 90% e possibilmente valutare se ci sono spazi di carattere economico portando il limite di spesa da 5.000 a 10.000 euro. Una misura che sarebbe rilevante.

Importante è intervenire sul tema del settore delle carni in ambito etichettatura. Serve netta distinzione tra ciò che viene definito come hamburger o bistecca, laddove è utilizzata carne di allevamenti zootecnici, da tutti ciò che è prodotti vegetale. Altrimenti rischiamo confusione per i consumatori, serve chiarezza e una corretta informazione.

Altro tema è quello degli agriturismi. Vorremmo uscire dalla logica di limitare il numero degli addetti degli agriturismi, il quale deve essere inferiore rispetto al numero dell’attività principale.

C’è poi tutto il tema del digestato e delle energie rinnovabili. Riguarda il biogas chiediamo che vengano protratti al 2021, sperando in una visione triennale, gli incentivi erogati ai nuovi impianti. Contestualmente porre grande attenzione agli impianti in scadenza.

Sull’agricoltura 4.0 vogliamo creare un meccanismo simile al bonus 110%, quindi creare un meccanismo per il quale il bonus possa essere ceduto a chi vende le attrezzature meccaniche e di innovazione, oppure di poterlo scontate presso gli istituti di credito.

Per Agrinsieme, Franco Verrascina (Copagri):

Esprimiamo soddisfazioni per quelle misure che favoriscono l’imprenditoria giovanile, come l’articolo 6, e l’imprenditoria femminile con l’istituzione di un apposito fondo (art.17).

Analoga soddisfazione esprimiamo anche per la conferma per il 2021 dell’esenzione IRPEF (art.8), per la proroga del bonus verde (art. 13), per ulteriori stanziamenti al fondo indigenti (art. 70). Bene anche le misure individuate per il potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese e per il sostegno al settore turistico.

Ci sono però alcune criticità, tra cui l’applicazione spesso rallentata di queste misure da una burocrazia sempre più stringente. La decontribuzione è uno strumento utile se applicata in tempi congrui e con chiarezza legislativa, ma in ogni caso non è sufficiente. Alle imprese occorre una iniezione di liquidità.

Le misure fin qui adottate sono efficaci unicamente a ristoro nel brevissimo periodo. È arrivato il momento di strutturare un piano condiviso che guidi la ripresa e mettere in campo il coraggio delle scelte.

Evidenziamo la disposizione dell’articolo 21, sull’istituzione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. La dotazione di tale fondo è assolutamente insufficiente per far fronte alle criticità del comparto primario.