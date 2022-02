Bio, Mattarella (e Cattaneo) a gamba tesa su Biodinamico e Parlamento ‘costretto’ a cambiare idea. Trofeo scientista contro la politica

Ad una settimana dal discorso di insediamento di Mattarella in cui il Presidente rivendicava il ruolo del Parlamento, i primi effetti del Mattarella bis sono piovuti sul primo provvedimento in esame nell’aula di Montecitorio.

A cadere sotto la lente di ingrandimento è finita la norma quadro del biologico che da 13 anni è richiesta da quel mondo produttivo e che è naufragata la scorsa legislatura dopo il passaggio alla Camera. Stavolta sembrava finalmente la volta buona, perché dopo il primo passaggio alla Camera, il suo ritorno in quel ramo del Parlamento sembrava fosse soltanto per ratificare la correzione del Senato del maggio scorso che ha messo nel testo una delega al Governo per i controlli sul sistema. Sembrava a tutti naturale che dopo una votazione che aveva visto tutti i gruppi politici favorevoli, non ci fossero problemi.

Invece Sergio Mattarella ha effettivamente messo sul conto di un Parlamento, che lo ha richiamato, il suo peso e lo ha fatto in nome di una presunta scientificità che appariva carente nel provvedimento.

Sul banco degli imputati “il biodinamico” già tacciato di esoterismo dalla senatrice a vita Elena Cattaneo - con la quale il presidente sembra essere in particolare sintonia da tempo - unico voto contrario al Senato perché nel testo di legge era contenuta la “temibile” equiparazione tra metodo di produzione biologica e metodo biodinamico.

Ma cos’è accaduto? È avvenuto che i gruppi parlamentari attraverso i loro capigruppo sono stati informati direttamente dal Quirinale del fatto che il Capo dello Stato non avrebbe firmato una legge che conteneva un riconoscimento al biodinamico considerato pratica da stregoni.

Era nell’aria, ma nessuno dei leader politici avrebbe mai pensato che le avvisaglie che Mattarella aveva già dato si sarebbero realizzate. Per esempio quella del 22 novembre scorso quando rivolgendosi al premio Nobel Giorgio Parisi, aveva esplicitamente rassicurato il professore che sull’agricoltura biodinamica, di cui il Nobel aveva parlato, avrebbero pesato una serie passaggi, da far ritenere lontana l’approvazione. Non si è trattato di un ammonimento e nemmeno di una richiesta di chiarimento, perché, da quello che si è appreso, persino le preghiere dei membri della Commissione Agricoltura della Camera di offrire rassicurazioni ai consiglieri legislativi del presidente sono rimaste inevase.

Si è trattato di un vero annuncio di intervento senza possibilità di trattative. Inutile dire lo sconcerto rispetto al fatto che il Presidente bloccasse una norma votata da tutti.

In passato ci sono già state indisponibilità del Presidente della Repubblica a sottoscrivere leggi del Parlamento, in tutti i casi il Parlamento era spaccato, c’era un contenzioso politico in atto, il provvedimento divideva i gruppi parlamentari. Mai in un clima di unanimità dei gruppi politici. Non si tratta di cosa da poco e il presidente Mattarella ne è assolutamente consapevole.

Eppure la volontà di dare una lezione di adeguamento della società ai dettami della scienza ha prevalso sul resto. La presunta “indubitabilità” della scienza in epoca di pandemia deve prevalere sulla presunta “dubitabilità” della scelta democratica di cui il Parlamento è il sancta sanctorum.

Non si vuole entrare nel merito del metodo di produzione biodinamico di cui ci si limita a dire che è un metodo già riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura, quello che ora emerge è il fatto che sull’altare della Scienza è stato sacrificato l’agnello più fragile, quello che alla fine griderà di meno: si tratta di una lezione esemplare, del trofeo da mostrare a tutto l’antiscientismo che si muove nella società che forse fino a due anni fa era tollerabile, ma che in un momento come questo non lo è piu’.

Un gesto che segue una campagna senza pietà portata avanti in questi mesi da molti protagonisti della ricerca di campi e discipline anche molto lontane dall’agricoltura. Tutto questo preoccupa un po', non scalfisce la fiducia nel Presidente, ma non esime dal chiamare questo atteggiamento con il nome di “paternalismo scientista”. Ci si chiede cosa sarebbe avvenuto se avesse investito altri settori produttivi con più sostenitori, se lo stesso tenore di intervento sarebbe stato rivolto all’omeopatia che ha lo stesso valore empirico della biodinamica e non più fondatezza scientifica. Una pagina che a molti non è piaciuta, che lascia un brutto segno nella politica, un precedente e che probabilmente non avrà nessun effetto visto la soluzione emendativa messa come pezza.

