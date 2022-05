Biodiversità, Patuanelli: No ad omologazione e dieta unica, cibo di qualità e sostenibilità non sono antitetici

“In questo paese la conservazione ha consentito di avere un patrimonio storico, culturale e ambientale che è superiore alla somma dei patrimoni storici e culturali di tutto il resto del mondo. Questo è un valore assoluto per il nostro paese, ma dobbiamo fare attenzione che la conservazione non sfoci nell’abbandono. Questo è l’equilibrio che va trovato, perché la gestione dell’ambiente è il modo migliore che abbiamo per conservarlo.”

Così il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, intervenendo oggi al Convegno Internazionale "Nature in Mind" organizzato a Roma dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità.

“Non dobbiamo però commettere errori, come bloccare la pala eolica o l’impianto fotovoltaico sui capannoni delle nostre aziende, per consentire invece quella che è una finta indipendenza energetica derivata dall’aumento della produzione energetica da fonti non rinnovabili, come appunto le fossili. Il nostro paese ha in potenza 150 mld di metri cubi di gas estraibile, il che significa che saremmo indipendenti per poco più di un anno e mezzo. Questa non è allora la strada da seguire, dobbiamo favorire invece lo sviluppo sostenibile delle produzioni energetiche da fonti rinnovabili.

L’attuale azione del Mipaaf risulta in piena sintonia con i principi enunciati dalla convenzione a tutela della biodiversità e alle strategie europee e internazionali volte a rafforzare l’impronta ambientalista.

In questa fase del 2022 abbiamo visto come la guerra russo ucraina abbia messo al centro il tema della sicurezza alimentare e la necessità di implementare le produzioni. Tutto questo fa seguito a due anni di pandemia che ha pesantemente inciso sulla capacità di tutte le aziende di fare reddito e pone il tema su come l’aumento della capacità produttive di alcune produzioni porti al rischio di retrocedere dagli obiettivi di sostenibilità. È però un errore retrocedere da quegli obiettivi perché abbiamo la capacità di produrre mantenendo sempre alta l’attenzione sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il dialogo istituzionale è il modo migliore per individuare le risposte giuste su problemi concreti che la biodiversità pone agli occhi dei produttori. L’obiettivo è favorire un approccio integrato e multilivello in grado di fornire risposte adeguate per la gestione migliore delle risorse.

La difesa del patrimonio di biodiversità costituisce un forte antidoto per lo sviluppo armonico dei territori, la fertilità dei suoli, la salubrità dell’aria, l’uso razionale dell’acqua e, più in generale, per lo sviluppo della produttività del sistema agricolo nazionale e della sicurezza del comparto alimentare italiano sotto il profilo qualitativo e salutistico. Un ruolo di primo piano lo rivestono le produzioni di eccellenza del nostro Paese, con un legame indissolubile tra prodotto, terra, cultura e tradizioni.

Il primo rischio per l’agricoltura è l’omologazione, che porta alla distruzione della biodiversità. Il rischio è parlare di salute come di un percorso verso una dieta universale. Il grande rischio non complottistico ma reale è che il cibo sia sostituito da una pillola e da un prodotto di laboratorio. Dobbiamo scongiurarlo facendo sistema, facendo formazione e informazione e soprattutto facendo capire che si può produrre cibo di qualità tutelando contemporaneamente l’ambiente, la biodiversità, la natura e il mondo in cui viviamo.

Credo che il cibo abbia un legame strettissimo con la democrazia. La riduzione nelle capacità di produzione di cibo è una restrizione del campo democratico su cui non possiamo assolutamente essere reticenti.”