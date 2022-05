Bioetanolo, De Castro: ruolo fondamentale per la transizione ecologica in Europa: aiutare agricoltori verso il cambiamento

"Questo appuntamento sottolinea il ruolo del bioetanolo sulla transizione ecologica in Europa. L'Agricoltura europea sta attraversando una grande trasformazione: produttività e sicurezza alimentare non sono scontate e il Green Deal è un cambiamento che influirà su tutta la filiera. Dovremo accompagnare i produttori verso la transizione e al Parlamento abbiamo affrontato e adottato una posizione sulle direttive per le energie rinnovabili, tra cui il ruolo dell'etanolo. L'agricoltura deve essere pronta a fare la sua parte, per questo abbiamo voluto garantire che le nuove disposizioni non mettano a repentaglio prezzi e qualità dei prodotti agricoli. Le modifiche proposte come commissione agricoltura chiedono importanti ricompense per aiutare questo cambiamento".

Così Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, nel corso dell'evento Bioetanolo: la mobilità sostenibile è ora! organizzata a Roma da AssoDistil.