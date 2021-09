Biogas Italy 2021: il 22 e 23 settembre a Roma I principali rappresentanti della filiera del biogas e biometano agricolo si confronteranno su transizione energetica e agroecologica

Contrasto alla crisi climatica, attenzione alla tutela del suolo e alla biodiversità, transizione energetica, agroecologica e digitale, apertura di nuovi mercati grazie all’integrazione degli impianti di biogas e di biometano nelle aziende agricole. Sono questi i temi che caratterizzano la nuova edizione di Biogas Italy 2021 dal titolo “Green Possible. Nuove energie per nuovi mercati”.

La due giorni organizzata dal CIB - Consorzio Italiano Biogas, si terrà a Roma i prossimi 22 e 23 settembre 2021, presso il Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel, in via Palermo, 10.

Nel corso delle due giornate presentate e moderate da Filippo Solibello, giornalista e voce di Caterpillar AM di Radio2, interverranno i massimi esperti del settore; esponenti politici e associazioni agricole e ambientaliste, italiane ed europee; i più importanti protagonisti della filiera e del mondo imprenditoriale e industriale.

“Questa edizione di Biogas Italy - spiega Piero Gattoni, presidente del CIB – si inserisce in un momento particolare di programmazione nazionale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il programma di riforme di sistema ad esso connesso, rappresenta uno strumento fondamentale per dare attuazione concreta al percorso di transizione ecologica. In questo ambito, l’agricoltura italiana ha l’occasione di raccogliere l’importante sfida di contribuire a risolvere i problemi legati alla crisi climatica, diventando protagonista del cambiamento. I dialoghi di discussione che animeranno la due giorni, partendo dal lavoro svolto dal CIB con il progetto Farming for Future - 10 azioni per coltivare il futuro, saranno dedicati a individuare i passi necessari per sviluppare appieno le potenzialità del settore agricolo nel mettere in pratica gli interventi previsti dal PNRR”.

La prima giornata è dedicata al ruolo dell’agricoltura italiana nella salvaguardia e nella gestione dell’ambiente e della biodiversità per conseguire gli obiettivi di neutralità carbonica.

Oltre a sviluppare i principali contenuti del progetto “Farming for Future”, grazie al contributo delle associazioni agricole e ambientaliste sarà approfondito il ruolo dell’agricoltura italiana ed europea nel percorso di neutralità carbonica, anche attraverso un dialogo con i principali attori della filiera e del Made in Italy. Sono stati invitati a partecipare alla prima giornata, tra gli altri, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, i presidenti delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, l’On. Filippo Gallinella e il Sen. Gianpaolo Vallardi, nonché il capo di gabinetto del Commissario Europeo per l’agricoltura, Maciej Golubiewski.

La seconda giornata rivolge l’attenzione alle imprese, all'industria e al mercato del biogas e biometano agricolo, in Europa e in Italia, individuando gli scenari di prossimo sviluppo del gas rinnovabile. Ai lavori prenderà parte, tra gli altri, Harmen Dekker, direttore della European Biogas Association, di cui il CIB è uno dei membri fondatori. E’ stato invitato anche il Ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

Biogas Italy si può seguire in diretta streaming su: http://www.biogasitaly.com/

Per maggiori informazioni sul programma: https://www.biogasitaly.com/#programma

PER APPROFONDIRE:

Il CIB – Consorzio Italiano Biogas è la prima aggregazione volontaria che riunisce oltre 770 aziende agricole produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili e più di 200 società industriali fornitrici di impianti, tecnologie e servizi per la produzione di biogas e biometano, enti ed istituzioni che contribuiscono alla promozione della digestione anaerobica per il comparto agricolo. Il CIB è attivo sull’intera area nazionale e rappresenta tutta la filiera della produzione di biogas e biometano in agricoltura, con l’obiettivo di fornire informazioni ai Soci per migliorare la gestione del processo produttivo e orientare l’evoluzione del quadro normativo per favorire la diffusione del modello del Biogasfattobene® che contribuisce al contrasto della crisi climatica. Attualmente il CIB conta oltre 980 aziende associate e quasi 500 MW di capacità installata. www.consorziobiogas.it