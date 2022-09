Biologico, Romano (Aiab): Bio strada obbligatoria per uscire da crisi e rendere sostenibile agricoltura. VIDEOINTERVISTA

“Il biologico è sicuramente uno degli strumenti per uscire dalle crisi, penso a quella alimentare, degli approvvigionamenti e climatica. È una strada ormai obbligatoria da percorrere per tutti per andare verso una sostenibilità del comparto agricolo che è imprescindibile.”

Così ad AGRICOLAE Giuseppe Romano - presidente AIAB a margine della Conferenza Nazionale del Bio organizzata da Aiab in occasione della prima Giornata Europea del Biologico.

“Negli obiettivi della Farm to fork ci sono diversi target da raggiungere come quello della superficie coltivata a bio o della riduzione dei fitofarmaci. La logica però non è quella di una riduzione tout court bensì di cambiare il paradigma produttivo, ritornando a fare una agricoltura che non necessiti più di tutti quegli input e che guardi di conseguenza verso il biologico.

È un obiettivo sfidante e l’Italia ha accolto questa sfida anticipando il target al 2027, invece del 2030. Raggiungeremo il risultato se riusciremo a fare sistema. Siamo in un momento particolarmente propizio per l’agricoltura, abbiamo la riforma della Pac, sul bio il nuovo regolamento, i fondi del Pnrr e una legge del bio che è stata approvata ed ha i suoi fondi.

L’accordo sulla Pac per il bio va molto bene, il piano strategico ha poi segnato il target del 25% superficie bio al 2027 e abbiamo avuto uno stanziamento di risorse adeguato per raggiungere questo risultato. È necessario però fare anche attività di informazione e di consulenza. Gli agricoltori in questa fase di transizione vanno accompagnati, così come va accompagnato il paese verso la transizione ecologica.”