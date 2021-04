Biologico, Alleanza cooperative: per evitare calo prezzi sarà centrale il ruolo delle filiere

La ricerca e l’innovazione rivestiranno un ruolo fondamentale per la crescita del comparto biologico. Ne è convinto Stefano Vaccari, Direttore generale del Crea, il quale ha evidenziato la necessità che “l’imprenditore sia il più possibile formato ed informato, per poter poi applicare le innovazioni nell'ambito della propria azienda. Per quanto le nuove tecnologie possano fare passi in avanti, non servirebbero se non considerati in parallelo all’implementazione delle competenze degli agricoltori. Costruire filiere dal punto di vista produttivo deve quindi andare di pari passo alla costruzione di filiere delle conoscenze delle competenze”.

