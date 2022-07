Biologico, Anabio. Cenni: la legge sul bio va applicata. Preoccupata da richieste rinvio VIDEOINTERVISTA

"Le sfide sono davanti a noi. Intanto la legge sul bio approvata va applicata fino in fondo, dobbiamo affrontare con coraggio la fase che stiamo affrontando, sono molto preoccupata dalle tante richieste di rinvio degli obiettivi che ci sono. Sarà certamente necessaria una certa flessibilità, ma credo che innanzitutto dobbiamo aiutare l'agricoltore ad affrontare questi obiettivi, penso che congelare questo percorso sarebbe suicida per il nostro paese".

Così ad AGRICOLAE Susanna Cenni, vicepresidente della Commissione agricoltura della Camera, in occasione dell'incontro dibattito organizzato da Anabio-Cia a Roma.

"Abbiamo una leadership sul biologico in Europa e per questo dobbiamo utilizzare la legge ed a consolidarla. Non sfugge che gli agricoltori stanno vivendo un momento difficile e che ci sia un problema di potere d'acquisto degli italiani, eppure non dobbiamo perdere la capacità di leggere il fenomeno a tutto tondo, non settorialmente. Mi aspetto maggiore attenzione del Governo sui costi dell'agricoltura, penso ai crediti d'imposta per il gasolio, penso che occorreranno interventi in supporto delle famiglie per quanto riguarda la spesa alimentare, ma penso che il biologico debba proseguire sul suo percorso, ci sono ancora molte cose da fare e molte risorse da utilizzare", conclude la Cenni.