Legge Biologico al rush finale. Appello di Scanavino a parlamentari vs biodinamico e cita Mattarella e De Andre, poi cancella tutto. Cenni: ci vuole trasparenza e coerenza. Federbio: senza parole

A pochi giorni dalla sua conclusione e a 13 anni dal suo inizio, la legge sul Biologico sembra ancora traballare. Martedì 8 febbraio approda ancora una volta alla Camera per essere esaminata nella sua terza lettura e si alza la polemica per alcune dichiarazioni sui social del presidente della Cia Dino Scanavino.

Scanavino - che aveva già esternato qualche mese fa alcune perplessità sulla legge che prevede anche alcune pratiche del Biodinamico - scrive su Facebook citando Rudolf Steiner: "la vacca ha le corna al fine di inviare dentro si se le forze formative eterico-astrali che, premendo verso l'interno, hanno lo scopo di penetrare direttamente nell'organo digestivo".... E poi aggiunge: "il giorno 8 febbraio la Camera dei Deputati, forse, approverà una legge sulla agricoltura biologica inquinata da queste stupidaggini". E rivolge un appello ai parlamentari citando De André: "ANCHE SE VOI CI CREDETE ASSOLTI SIETE PER SEMPRE COINVOLTI" (cit Fabrizio De André).

A rispondere è la vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera Susanna Cenni, che fa leva sulla coerenza: "nella vita, nei comportamenti, nell'uso della parola, dell'intelletto, sono fondamentali la coerenza, la trasparenza e la responsabilità. Martedì 8 febbraio la Camera esaminerà in terza lettura, dopo approvazioni a larghissima maggioranza di Camera e poi di Senato, con mesi di audizioni del mondo agricolo, un testo di legge sull'agricoltura Biologica", scrive. "Quel testo è atteso da almeno 12 anni dal mondo agricolo. Steiner sinceramente non c'entra proprio nulla... in quelle aule ognuno ed ognuna di noi lavora 'rendendo conto' del proprio operato ed anche ascoltando tante esperienze"...

Duri i commenti degli associati che parlano di "questione di etica nella rappresentanza sindacale" spiegando come "decine di migliaia di imprenditori aspettano la legge di settore e tanti sono di Cia e meritavano verità e rispetto". Altri scrivono che suggeriranno ai propri clienti di cambiare associazione.

Forte anche la reazione del presidente di Federbio, Maria Grazia Mammuccini: "non ho parole Dino..lo sai bene da quanti anni aspettiamo questa legge di cui abbiamo assolutamente bisogno per un settore che è un'opportunità per la nostra agricoltura. E lo sai bene che il Biodinamico rispetta le norme del regolamento sull'agricoltura biologica e quanti agricoltori biodinamici aderiscono alla Cia e poi quanti giovani scelgono il biologico e il biodinamico...".

Scanavino torna dunque sull'argomento con un lungo pensiero che dopo un po cancella: "Bene, devo comunicare a tutti la mia assoluta condivisione dei metodi di agricoltura biologica, sono amministratore di una azienda che produce vini bio e credo che questa legge vada approvata subito. L'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto. Che la Biodinamica sia equiparata all'agricoltura biologica non è giusto e lo ha rilevato anche Mattarella che ha espressamente esortato il Parlamento a correggere il testo. Se questa legge è in Parlamento da 12 anni non è colpa dei poteri forti ma della politica debole che subisce pressioni senza avere coraggio di assumere decisioni. Se emendi questa legge, come ha chiesto la comunità scientifica e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, quello che ha preso 55 applausi da questi parlamentari che martedì porteranno in approvazione un testo che non tiene conto della sua volontà. Io ho chiuso e spero di non aver urtato altre sensibilità. La Cia non c'entra nulla e le minacce di cambiare organizzazione fanno sorridere. Se non si apprezza il dibattito non si è in linea con una confederazione che ha fatto della diversità di opinioni la sua forza distintiva. Io a Maggio non sarò più presidente, quindi non c'è nemmeno più motivo di minacciare. Buona notte".

Era già stato scritto:

Per saperne di più: