Biologico, Assalzoo: il voto in Commissione Agricoltura Camera è un passo indietro per la revisione della legislazione sulle nuove tecniche di miglioramento genomico NBT

L’Italia e l’Europa devono portare avanti questa battaglia per permettere alla ricerca di proseguire nelle sue sperimentazioni e per far sì che le innovazioni possano essere trasferite in campo. Ed è auspicabile che lo faccia da protagonista, riappropriandosi di quel ruolo di Paese all’avanguardia nella ricerca in agricoltura che ha avuto in passato ma che, nonostante le grandi competenze scientifiche, la vede ora in posizione di retrovia. Il Consiglio europeo ha infatti incaricato la Commissione Ue di presentare entro il 30 aprile 2021 uno studio sullo status delle nuove tecniche conformemente al diritto europeo a cui eventualmente far seguire una proposta legislativa.

