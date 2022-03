Biologico. Battistoni (Mipaaf): “Giornata storica, dopo 13 anni l’Italia ha sua legge sul biologico”

“Oggi è una giornata storica. Dopo 13 anni di attesa il nostro Paese ha finalmente la sua legge sul biologico. Con 195 voti il Senato ha licenziato il testo che, una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale, renderà l'Italia del Bio ancora più competitiva sul mercato nazionale ed internazionale”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni.

“Con l’approvazione della legge - aggiunge Battistoni - saremo in grado di dare un ulteriore impulso al comparto dell’agroalimentare e a tutte le filiere collegate, grazie alle novità introdotte quali: il ‘marchio biologico’, la definizione giuridica dei distretti biologici e la legge delega al Governo per la revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli”.

“Attraverso queste novità sostanziali, l’Italia potrà svolgere un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Green Deal e della Farm to Fork, contribuendo in maniera significativa ad implementare la nostra produzione interna e, conseguentemente, le esportazioni. A tal proposito – ricorda Battistoni – l’Italia è seconda a livello mondiale, dietro soltanto agli Stati Uniti, per prodotti biologici esportati segno evidente di quanto sia apprezzata la qualità delle nostre produzioni, ma anche delle grandi capacità delle nostre aziende di saper offrire al mercato eccellenze di altissimo livello”.

“Oggi - conclude Battistoni - l’Italia fa un decisivo passo in avanti per rendere più forte l’economia del settore e per aumentare la sostenibilità ambientale. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla sensibilità del Parlamento che, dopo l’esame alla Camera, ha calendarizzato in tempi brevi l’ultimo passaggio al Senato con quale, oggi, abbiamo raggiunto un risultato storico”.