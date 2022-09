Biologico. Battistoni (Mipaaf): Piano nazionale del Biologico approvato dall’86% degli intervistati

“L’Italia del biologico supera l’Europa 1711 a 840”. È quanto ha dichiarato il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni intervenendo nello spazio ‘Rivoluzione Bio 2022’ all’interno della 34esima edizione del Sana presentando i risultati del Piano di Azione Nazionale sul biologico. “Oggi ho presentato i dati della consultazione pubblica dedicata al Piano Nazionale d’Azione sul Biologico che si è svolta dal 9 agosto al 2 settembre sul sito del Mipaaf. In 4 settimane sono stati raccolti 1711 questionari completi dai quali è emersa la grande soddisfazione verso le azioni contenute nel piano con l’86% degli intervistati che hanno espresso la loro valutazione positiva. Si tratta – ha aggiunto - di un risultato straordinario per l’Italia e per tutto il comparto biologico nazionale. La consultazione pubblica europea sul Piano d’azione europeo per lo sviluppo della produzione biologica, infatti, svolta nell’arco di 12 settimane, dal 4 settembre al 27 novembre 2020, - ha specificato - raccolse a livello europeo solo 840 risposte. Il nostro risultato ci rafforza nella convinzione e nella certezza che per il Paese e per i cittadini il settore biologico è strategico ed è percepito come un comparto sul quale investire fortemente”.

“Un elemento altrettanto importante che emerge dall’analisi è il coinvolgimento attivo della società civile. La consultazione ha interessato: agricoltori biologici, esperti del settore, rappresentanti delle associazioni, del mondo della ricerca e delle istituzioni, ma anche e soprattutto cittadini (55%), giornalisti, medici, educatori e studenti. A mio giudizio – ha aggiunto - il coinvolgimento attivo e partecipativo di un’ampia fetta della società alla consultazione pubblica, è il primo vero grande risultato raggiunto. Una così ampia partecipazione certifica la grande attenzione della società civile per il mondo biologico e dimostra, ancora una volta, lo straordinario lavoro svolto nell’ultimo anno fra tutti gli attori coinvolti, grazie al quale tutto ciò è stato reso possibile” – ha concluso Battistoni.