Biologico, Chessa (Cia): pilastro fondante della strategia agricola europea VIDEOINTERVISTA

"L'agricoltura biologica è uno dei pilastri fondanti su cui le strategie europee e quelle nazionali si preparano dal 2023 in poi. L'Europa ha dato un indirizzo chiaro e preciso con un indirizzo chiaro agli Stati membri. L'Italia sta bene per quanto riguarda la superficie biologica, dobbiamo cercare di raggiungere gli obiettivi posti dal legislatore comunitario.

Così ad AGRICOLAE Fabio Chessa, responsabile biologico Cia, in occasione dell'incontro dibattito organizzato da Anabio-Cia a Roma.

"L'iniziativa di oggi serve ad illustrare le norme europee e nazionali in discussione, a partire dal piano nazionale biologico, che sarà uno strumento importante per rilanciare i consumi, alla legge nazionale approvata a marzo e che rappresenta uno dei pilastri fondanti per il futuro. Con il piano strategico nazionale, il piano di azione e i programmi regionali in via di predisposizione, il piano sulle sementi, tutto unito in una cabina di regia complessiva che il legislatore ha messo in atto attraverso le legge 23. Ora dobbiamo aiutare il consumatore in una scelta consapevole per far si che il biologico, insieme agli altri sistemi, aiuti a consumare e inquinare meno", conclude Chessa.