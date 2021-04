Biologico, Comagri Camera. Le dichiarazioni di Federbio, Aiab e Anabio: Preoccupati da ritardo Psn, Italia non rimanga indietro

Attualmente abbiamo un metodo di coltivazione certificato ed ha dato evidenze positive dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed economica, premiato anche dal consumatore. Ciò nonostante non abbiamo ancora una legge sul bio, mentre nel frattempo in Ue il biologico sta diventando un punto di riferimento nelle politiche. Stiamo rimanendo indietro, e se aumenterà la distanza con l’Europa in ambito agricolo e biologico allora metteremo in pericolo tutta l’agricoltura italiana. Non possiamo rimanere indietro come idee e progettazione. Il Psn è allora fondamentale per colmare questa distanza con l’Ue. Il biologico in questo piano che andiamo definendo non può essere solo una citazione, bensì un pilastro e una cornice all’interno della quale muoverci” conclude Aiab.

