Biologico, Frascarelli (Ismea): Fondamentale far crescere la domanda, ora fase di stagnazione. VIDEOINTERVISTA

“La politica ha fatto molto per il settore del biologico, lo vediamo dal fatto che nell’ultimo anno e mezzo abbiamo avuto la massima concentrazione di interventi normativi che vanno nella direzione della crescita del biologico. Abbiamo avuto il piano di azione sull’agricoltura biologica, il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica, in Italia 720 mln euro in più per il bio per i prossimi cinque anni, ed infine anche la legge sull’agricoltura biologica.”

Così ad AGRICOLAE Angelo Frascarelli - Presidente ISMEA a margine della Conferenza Nazionale del Bio organizzata da Aiab in occasione della prima Giornata Europea del Biologico.

“C’è quindi un interesse della politica e dei cittadini a far crescere questo settore. L’offerta sta crescendo, aumentano le superfici ed aumentano le produzioni, è chiaro però che il futuro non può essere legato solamente al sostegno pubblico. Il futuro deve essere legato anche alla domanda, perché se c’è un’offerta in crescita allora si accompagnerà anche una domanda in crescita. Su questo come Ismea stiamo rilevando una stagnazione della domanda, quindi tutta l’attenzione dovrà essere rivolga a far crescere la domanda, ma anche le filiere e soprattutto il collegamento con la grande distribuzione.”