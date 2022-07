Biologico, Ismea, Gardoni (Coldiretti): comparto bio strategico per agricoltura italiana -VIDEOINTERVISTA

"Il comparto biologico deve continuare ad essere strategico per la riuscita di tutto il sistema agricolo italiano, anche in Europa. Sicuramente le difficoltà che stiamo attraversando sono legate prima al Covid e poi al conflitto, per questo serve continuare a dare una crescita futura ad un settore che sta dando numeri positivi sia in termini di superfici che per il numero di operatori impiegati".

Così Maria Letizia Gardoni, Coldiretti, in occasione del convegno Ismea sul biologico

"C’è un elemento di criticità legato al consumo interno del prodotto biologico, soprattutto italiano. Serve maggiore formazione e informazione ai cittadini, ma in particolare dobbiamo intervenire nella catena del comparto bio, nella ricerca per nuove varietà è una generica che possa sopperire ai cambiamenti climatici. Altro aspetto è quello di una filiera più strutturata, penso all’introduzione del marchio del biologico Made in Italy nella nuova legge nazionale, che potrà darci una grande mano”, conclude la Gardoni.