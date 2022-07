Biologico, Ismea. Marchini (Anabo-Cia): Accelerare sul bio, fondamentale per contrastare cambiamento climatico. VIDEOINTERVISTA

"Il Pnrr può essere l’occasione vera, se esiste un momento in cui è fondamentale accelerare e mettere il piede sul biologico e sulla ricerca è proprio questo. Specialmente ora che il biologico subisce un attacco iper produttivista adducendo scuse di necessità di produzione, ma sappiamo bene che in Italia sono quasi 10 miliardi all’anno i soldi buttati in surplus alimentare ed il 30% degli adolescenti è sovrappeso. Dobbiamo produrre di più per chi? E per che cosa? Per i paesi del terzo mondo forse, ma non certo per il fabbisogno italiano".

Così ad AGRICOLAE Federico Marchini, Anabo-Cia, nel corso del convegno sul biologico organizzato da Ismea.

"Continuiamo a produrre per la comunità europea e per gli altri, ma il biologico è l’unica via per il cambiamento climatico. Sappiamo ad esempio che un terreno biologico ha una capacità di ritenzione dell’acqua di mille metri cubi per ogni ettaro in più rispetto ad un terreno convenzionale. Questo fa la differenza.